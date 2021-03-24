保育桃園藻礁　郭榮宗：海大觀音校區第一中心月底發包

▲前立委郭榮宗(左)爭取海大於觀音興設校區。（圖／郭榮宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前立委郭榮宗24日表示，桃園藻礁公投引發全國關注。事實上，市長鄭文燦對環境生態的重視，桃園人都看得見，而他在擔任立委期間，全力爭取海洋大學於觀音興設校區，第一期工程規畫興建「藻礁暨海洋生態館」，投入藻礁保育、復育及環境教育等工作，在鄭市長協助下，獲得相關單位經費挹注，並於本(3)月底發包。

▲海大桃園觀音校區海洋創新育成基地。（圖／郭榮宗提供）

也是海大校友的郭榮宗說：在桃園市長鄭文燦積極協助下，無償撥用位於桃園市桃園科技園區6公頃土地，做為海大桃園觀音校區，並於2018年11月揭牌成立「海洋大學桃園觀音校區」與「海洋創新育成基地」，規畫設立「海洋環境暨藻礁中心」、「觀賞水族與經濟水產研發中心」、「藻類培育區」、「創新智慧物流中心」及「推廣教育中心」等5大中心。

▲藻礁暨海洋生態館示意圖。（圖／郭榮宗提供）

同時與桃園市政府就海洋環境保護、觀光休閒產業、國際運輸、觀賞水族、食品科技及食品安全進行合作，共創「在地連結、產業連結、國際連結」。目前，桃園校區第一期工程規畫興建「藻礁暨海洋生態館」，建立能源、生態平衡開發和復育的生態循環場域，投入藻礁保育、復育及環境教育等工作，在鄭文燦市長積極協助下，獲得政府相關單位經費挹注，預計本月間發包，最快在明年就可以落成啟用，將帶動海洋高教發展和地方繁榮。

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