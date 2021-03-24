辣模產後11天超強恢復！　PO「平坦小腹照」卻被罵爆

▲艾蜜莉總是大方展現自己的身材。（圖／翻攝自IG）



記者崔子柔／綜合報導

美國29歲的辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）本月初生下她的女兒，她還在懷孕期間時，從不吝嗇於分享身體的變化，大方PO出孕肚寫真，產後11天更是馬上發出一張平坦的小腹照，展現驚人的恢復力，卻引起一些人不滿。

根據《news.com.au》報導，艾蜜莉與薩巴斯汀貝爾麥卡拉德（Sebastian Bear-McClard）的第一個小孩在8日誕生，她在IG上發出自己正在哺乳的照片公布喜訊，獲得超過367萬人按讚，並紛紛留言給予祝福。

不過艾蜜莉在產後11天有一組新的照片曝光，Inamorata品牌PO出了她穿著該家休閒服的照片，露出她平坦的小腹，甚至還可看出有腹肌，讓不少人好奇她是如何恢復，也引起網友質疑有修圖的可能性。

▲這張小腹照引起不少人好奇。（圖／翻攝自IG）



去年9月才生下女兒的女演員克萊兒（Claire Holt）也對此感到憤怒，她認為這根本是在炫耀，而且會讓其他媽媽自卑，「如果說這是產後11天積極訓練後的身材，對我來說，就像你貼出你在銀行裡的數百萬美元，然後說你成功一樣。」

健身教練萊特（Alex Wright）也說，這可能給其他婦女帶來極大壓力，因為很難有人在生產後短時間內恢復得像超模一樣，不過艾蜜莉要分享她的身體變化，是她的自由，其他人也不必跟她比較。