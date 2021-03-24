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宜蘭罕病身障的維維圓一趟花蓮感恩之旅

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

對一位脊髓性肌肉萎縮症者，生病、氣溫低…都會讓身體更僵硬，但卻有一位罹此罕見疾病的大學生，在得了A型流感、10度寒流低溫時，吃力的用蜷曲的手按滑鼠、用12B鉛筆考取證照，甚至曾拿到滿分。監考老師訝異地問他怎麼辦到的?陳景維說：「我每天練習6個小時。」

獲得2020年總統教育奬的陳景維(下稱：維維)，曾被告知只能活到高中的年紀，如今他已21歲，是一位大學生，擁有六張跟網頁製作、軟體、會計等相關證照，他說：「我不知道還能活多久，但是我很努力的活著，每一天都活得精采。」

維維的努力，讓陪伴的慈濟社工與志工很感動，他們也籌備著為維維圓夢：圓一個感恩之旅的夢、圓一個跟奶奶出遊的夢、圓一個出書的夢、圓一個上TED的夢…

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

▲曾獲總統教育奬的陳景維克服身障，如今是一位大學生、擁有六張證照。

社工為維維安排五天花蓮之旅，維維用「我的價值~由我來定義！」為主題，在靜思精舍分享把困難轉為正能量，也向所有幫助過他的人感恩；3月17日社工帶「想看海豚、搭高空車」的維維到花蓮海洋公園搭摩天輪、看海豚，維維與奶奶笑得好開心，對於需要靠電動輪椅、無障礙設施才能行動、依靠呼吸器才能睡覺的維維，能跟奶奶出遊一趟，真的不容易。

2018年維維考上離家近的蘭陽技術學院，身障計程車交通費與生活助理費每個月約5萬元，維維靠著演講、向機構申請獎助學金、企業贊助來支撐。2019年學校將他提報給慈濟，慈濟針對維維的生活需求補助，除了就學補助、家中無障礙設施改善、輪椅減壓椅墊、輪椅倒車雷達，收合式便盆椅、福慧床等，還提供彩色印表機，讓經常要繳報告的維維不用外出影印，更為維維量身打造U型枕頭，讓維維在車上也能看到車窗外的風景。

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工為陳景維量身打造U型枕頭，讓他在車上也能看到窗外風景。

維維說：「沒想到有一個團體不是一次性幫忙，而是長期的關懷了解需求。」「社工姊姊、哥哥沒有陌生感，很像一家人，我們聚在一起就像一家人。」

一路充滿感恩的維維，最感恩的莫過於他口中的「超人阿嬤」。因為維維一出生就發病，維維說：「阿嬤把人生所有時間都照顧我，而且無微不至。」舉凡用餐、盥洗、上下輪椅、半夜不定時翻身…2點半起床賣早餐，下午回家後要開始準備晚餐、打點所有的事情。維維說：「因為阿嬤，才有樂觀的維維」。

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟社工與志工定期到陳景維探視，陳景維最感恩的是一直照顧他的奶奶。

維維努力克服身體的僵硬，完成課業，演講中，維維投影出他求學時期的作業，「我可以用身體為理由不寫，但我還是完成，老師很驚訝。」維維的成績優異，2020年獲得慈濟新芽獎學金，頒獎典禮上，奶奶的願望讓維維印象深刻：「我希望我的孫子能活久一點，陪我久一點，希望維維健康。」

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳景維不以身障為由婉拒寫功課，而是認真一字一字用右手寫字，左為陳景維的高中作業。

維維分享：如果人生感到痛苦，是因為你離開了「感恩」；許多人面對逆境會問「為什麼是我?」維維認為：痛苦是「比較」出來的，要學會不比較、接受自己的不完美。

▲▼慈濟關懷總統教育獎得主陳景維，3月中社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅。（圖／慈濟基金會提供）

▲社工安排陳景維與奶奶進行五天的花蓮之旅，圖為花蓮海洋公園。

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