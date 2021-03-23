北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

記者賴文萱／台北報導

台北市信義區松山路、福德街口今（23）日清晨6點50分左右，發生一起公車輾斃過馬路老婦人的意外，車禍發生後，公車竟然駛離現場、司機並未下車察看。對此，首都客運表示，駕駛及乘客均未聽聞呼叫及發覺異狀，公車應非蓄意肇事逃逸，該名駕駛曾當選二次模範駕駛員，過去也未有重大肇事違規紀錄，並強調公司會負完全賠償責任。

▲北市信義區福德街路口23日清晨6點50分左右發生老婦人過馬路遭輾斃的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲老婦人走過路口就遭公車輾斃，在路口監視器留下最後身影。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現朱姓老婦人家住信義區，今晨打算出門到福德街奉天宮上香祈福，未料卻遭到同路口左轉公車輾斃。警方調閱監視器發現，該輛肇事公車輾壓老婦後，約行駛10多公尺就停靠路邊站牌載客，公車上約有數名乘客下車，公車上下車乘客均未發現公車輾人異狀，相當離奇。

針對部份媒體報導駕駛涉肇事逃逸一事，首都客運解釋，依據行車記錄器顯示，當時行人正徒步通過行人穿越道，公車同時以緩慢速度左轉未注意而撞及。完成左轉後公車立即停靠「松山商職（福德）」站牌，駕駛開啟車門且乘客正常上下車，均未聽聞呼叫及發覺異狀。

駕駛員後續正常行駛，終點返回五福調度站，顯示公車應非蓄意肇事逃逸，7時40分五福站調度員接獲警方通知，也立即配合警方指示將車輛開往信義分局配合警方調查。

▲老婦人走過路口就遭公車輾斃，信義交通分隊中隊長黃汝華說明案情（圖／記者張君豪翻攝）

首都客運表示，該名馬姓駕駛員93年到職，年資約17年，任職期間表現良好，曾當選二次模範駕駛員，未有重大肇事及違規紀錄。首都客運也向家屬表達萬分歉意，並強調會全力配合警方偵辦，公司會負完全賠償責任。

警方表示，上午10點左右，這名肇事馬姓公車司機（男性、60歲）經警方通知、在公司稽查人員陪同下到信義警分局到案，馬男到案後表示，他因公車高低視野落差，以及該路口附近施工路面顛簸，車禍意外發生時他並無察覺異狀。

警方初步研判，公車駕駛可能沒有說謊，經警方酒測後酒測值為零，偵訊後將他依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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