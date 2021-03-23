百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

▲很多男性習慣到百元快剪理髮。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

剪頭髮價差很大，從百元到破千元都有，很多男性則是習慣到100元快剪，方便省錢又迅速，甚至有網友提供2個專業口訣，只要講這2句就能得到和髮廊剪的一樣效果！

男性平均1至2個月就要剪一次頭髮，好維持在最佳長度，由於短髮能做的造型不多，大多數男性幾乎每次都是剪一樣髮型，很少會到昂貴髮廊，更多的是選擇百元快剪。一名網友在PTT表示，他從出生到現在，一律都是到100元快剪店理髮，從來沒去過預約制的專業髮廊，「有鄉民也是跟我一樣的嗎？」

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網友留言，「我啊，兩個禮拜去一次很方便」、「我都剪三分頭 ，去剪100的就好」、「求學時沒錢會去剪貴的，出社會開始賺錢反而都100元完事」、「男人的頭髮要清爽就是全部推高啊，這百元理髮就能搞定了。」

▲百元快剪口訣。（圖／翻攝自PTT）



還有人回文指出，只要是男性，無論是去100元快剪或是1000元髮廊，只要說出「剃兩邊」或是「兩邊推順」就能得到一顆清爽的安全牌髮型，無論是在哪家店剪出來的效果都差不多，除非要做造型才需要去昂貴的理髮店，否則只是兩邊推順「去幾元的（理髮店）都一樣」。

不過也有網友提到百元快剪的缺點，常常下班時間客人太多，剪個頭髮都要等半小時至一小時，「髮廊預約好人到就好，洗加剪不用一小時，週末百元剪髮排隊排到懷疑人生」、「百元理髮排隊時間成本怎麼算」、「太浪費時間了，隨便找個髮廊預約洗加減三百多塊，不用等還有妹子可以聊天。」