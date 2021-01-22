眼鏡男「剪3次頭髮花50萬」幫女理髮師衝業績…事後想想不對勁

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一楊姓男子日前去家附近的理髮店理髮，沒想到讓他銀行帳戶就少了114000元人民幣（約新台幣50萬元）。他苦惱稱，自己一共去了三次，每次都是同一名女店員接待，「她每次都可憐巴巴地看著我，都快哭了。」不過，爽付這麼多錢後，他事後想想實在不對勁。

據《1818黃金眼》報導，這家店叫做致愛麗絲護膚造型，在杭州濱江區。楊男回憶，自己最近兩周去了三次這家店，每次都是同一名漂亮女店員接待，一共消費了114000元（人民幣，下同）。

▲楊男（左）去了理髮3次花了50萬元。（圖／翻攝自1818黃金眼）

他進一步解釋，第一次去理髮，女店員說不加值就比較貴，如果加值就可以打三、四折。楊男一思考，覺得自己還會來消費，就付了4000元辦會員卡。

沒想到，楊男第二次再去理髮時，同一名女店員竟然貼心幫他買了生日蛋糕，不過，她不一會兒就拜託男方再次幫忙衝業績。面對正妹的拜託，楊男腦子一熱，這次付了10萬。

第三次，女店員看他又來，再次請求他幫忙消費1萬。就這樣，楊男去了三次，共付了11.4萬元。不過，不久之後，他立馬後悔了，想要要回錢。

▲女店員不肯退錢。（圖／翻攝自1818黃金眼）

不過，女店員這下翻臉不認人了，她說，「最後的1萬可以退，但衝業績的10萬，是他自己願意充的，錢是他自己刷的，字也是他自己簽的，也不是我逼得。」

此後，雙方爭執不下。對此，店經理表示，他會向公司匯報，之後再回覆。楊男說，如果協商無法達成一致，會找市場監管部門投訴處理。

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