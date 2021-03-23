TVBS民調／蔣萬安選台北市長　領先陳時中10%、贏吳怡農24%

▲陳時中、蔣萬安、吳怡農。（圖／記者林敬旻攝、記者徐文彬攝）

記者徐政璿／台北報導

2022年的台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安為熱門人選，民進黨方面，衛福部長陳時中呼聲最高，而台北市黨部主委吳怡農以及任期即將屆滿的基隆市長林右昌，也都是潛在人選。根據TVBS最新民調，在藍綠對決情況下，蔣萬安分別領先陳時中10%、贏吳怡農24%、大勝林右昌40%。

根據TVBS民調中心最新調查發現，在藍綠對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中，蔣萬安支持度為47%，陳時中37%，兩人差距10%，另有16%未決定。

與2020年4月的調查結果相較，蔣萬安的支持度提升11%，陳時中支持度則由53%下滑16個百分點至37%，蔣萬安由落後轉為領先。

民進黨推派林右昌、吳怡農、吳思瑤 皆明顯落後蔣萬安

若民進黨由台北市黨部主委吳怡農代表參選，與蔣萬安對決，蔣萬安支持度為53%，領先吳怡農的29%，兩人差距24%，另有17%未決定。

至於若民進黨推派基隆市長林右昌參選，蔣萬安支持度高達60%，林右昌支持度僅有20%，兩人差距40%，另有20%未決定。

若民進黨是由台北市立委吳思瑤代表參選，蔣萬安的支持度62%，吳思瑤支持度也僅17%，另有21%未決定。

結果顯示，吳思瑤及林右昌目前若與蔣萬安對決，支持度落後40%以上。

黃珊珊若參戰 蔣萬安、陳時中差距縮小

現任台北市長柯文哲栽培的副手，台北市副市長黃珊珊亦可能在民眾黨的支持下角逐下屆台北市長。

若黃珊珊參選，與蔣萬安、陳時中，三人競逐台北市長時，蔣萬安支持度為43%，陳時中35%，黃珊珊12%。

雖然吳怡農表態黨部主委的工作是全力輔選，但仍受到外界看好，若民進黨是由吳怡農參選，與蔣萬安、黃珊珊競逐，調查結果顯示，蔣萬安支持度49%，吳怡農25%，黃珊珊則為16%。

整體而言，國民黨由蔣萬安代表參選時，不論民進黨推派哪一位代表，目前支持度均落後蔣萬安，但陳時中與蔣萬安差距最小，在一成左右，吳怡農則落後兩成以上，林右昌及吳思瑤差距更大。

本次調查是TVBS民意調查中心於110年3月16至22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,399位20歲以上台北市民，其中拒訪為364位，拒訪率為26.0%，最後成功訪問有效樣本1,035位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。