約炮男模變肥宅！女學生掀眼罩淚喊不要...他「扭動10秒」代價曝

▲郭男假借帥模照約炮穿幫，卻在女學生抗拒後仍強行扭動10幾秒，法院判他3年2月徒刑，並須賠償女子40萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

郭姓男子自認體型、外貌不佳，竟假借帥氣男模照片，在APP「SKOUT」成功與女學生約炮，他怕穿幫下，在見面時佯稱有特殊癖好，讓女子戴上眼罩後才進門，卻在過程中自爆提問自己是不是有點胖，女子起疑撥開眼罩，驚見「肥宅」嚇喊不要，仍遭對方強行扭動10幾秒，北院依妨害性自主罪，判郭男3年2月徒刑，女子另求償80萬，獲判賠40萬元。

女子控訴，她在性交過程中，發現郭男不是照片上的男模後，嚇得大喊「不要，你不是那個人」，並以手推阻拒絕，卻不敵郭男力量，只能持續哭喊「不要」，又再慘遭郭男性侵十幾秒；事後她不僅與朋友訴苦，更向被盜照的男模提醒，「對方用你的名字、身分在約炮」、「我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但今天我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅」、「基本上已經算是被性侵了」。

郭男表示，女子在交友軟體上說，可用3000到5000元性交易，且對方也有跟人約炮的習慣，他案發時因勃起障礙沒硬，只要求女子幫他口交，且女子赴約時，本來就該確認對象是「照片本人」，於本案也應負擔部分責任。

法官依女子驗傷紀錄，認女子確受性侵，又參考2人對話紀錄，認為郭男屢次提出金錢賠償，要求女子跟法院說他們是合意性交，足以證明郭男違反女子意願，而郭男稱當天因勃起障礙沒從事性交，但女子下體確實驗出郭男DNA，認定郭男犯行明確，判賠40萬元。

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