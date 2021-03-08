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渣女自爆劈腿反被敲詐！男網友還「1人飾2角」硬上…狂嫌：像死魚

▲楊姓男子去年5月找來傳播妹陪酒，卻趁其睡著後硬上強制性交。（示意圖／取自Pixabay）

▲阿勁拿小妍劈腿一事，威脅對方與其性交，並索討2萬元現金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名男子阿勁（化名）2018年1月間於臉書上結識女網友小妍（化名），孰料，他聽聞對方劈腿正在當兵的男友後，竟於隔日以此威脅小妍與其發生關係，並索討2萬元得逞。日前高等法院依強制性交罪，判阿勁3年2月刑期，另依恐嚇取財罪，將阿勁判刑6月，得易科罰金18萬，其中僅強制性交罪部分可上訴。

判決指出，阿勁2018年1月2日於臉書上結識小妍，並互加LINE繼續聊天。然而，小妍因不願繼續聊下去，便告知阿勁，其男友正在當兵、她同時劈腿與第二名男友交往等事，企圖讓阿勁打退堂鼓，隨後便封鎖阿勁。阿勁見自己遭到封鎖，心生不滿之下，隔天以一人分飾二角的方式，先是偽裝成一名女性，傳送劈腿對話截圖給小妍稱，要注意爆料公社、學校社團，而小妍驚見陌生女子竟握有自己的證據，遂將阿勁解除封鎖，並打電話質問阿勁。

此時，阿勁藉此威脅小妍與其發生關係，否則就會把劈腿情事公開、告知小妍男友，讓小妍心生畏懼，只好赴約，任由他二度硬上得逞。豈料，阿勁食髓知味，接連向小妍索取2次「封口費」，藉此詐財2萬元得逞。直到小妍報警，全案因此曝光。

阿勁否認犯行辯稱，雙方是協議好要發生關係，且小妍不希望劈腿情事外流，便匯款2萬元給他，希望不要雙方不要再有聯絡、交集。不過，小妍則證稱，當時她會跟阿勁提到男朋友在當兵、有第二個男朋友，是希望讓阿勁知難而退，結果阿勁卻要求「用性行為抵一次」，且過程中阿勁還不太滿意，曾嫌她「像死魚一樣」，接著過了10幾分鐘後，又發生第二次性行為。

小妍還提到，由於劈腿的對象已有女友，且是當兵男朋友的好友，大家都是同個生活圈，因此她擔心，若劈腿事情被揭露，甚至傳到網路上，對她來說會是一大危害，「要不是阿勁拿這個事情來威脅我，我根本不想跟阿勁聯絡，更不用說發生性行為」。

對此，一審桃園地院勘驗相關事證後，依強制性交罪、恐嚇取財罪，將阿勁判刑5年。案經上訴，二審高等法院認為，阿勁已坦承部分犯行，且賠償小妍，因此改依強制性交罪，將阿勁判刑3年2月，並依恐嚇取財罪，判阿勁6月刑期，得易科罰金18萬元，其中僅強制性交罪部分可上訴。

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