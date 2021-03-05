獨約人妻值班室「看下面」！狼醫舔乳、摸私處…噁問：可放進去？

▲李男向人妻病患提出，進值班室「看下面」的要求，趁機侵犯對方、性交未遂。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名李姓內科醫師2019年2月15日以檢查腫瘤之名，向人妻患者小亭（化名）提出「看下面」的要求，並將對方騙到值班室，趁機撫摸、親吻小亭乳頭，更摸對方下體稱「可以放進去嗎？」對此，一審高雄地院依強制性交未遂罪，將李男判刑2年，案經上訴，二審高雄高分院以李男賠償小亭300萬等情狀，改輕判1年，另宣告緩刑3年，執行140小時義務勞務，可上訴。

判決指出，小亭因患有甲狀腺機能亢進症狀，2019年2月13日赴醫院接受超音波檢查，並確認自己有甲狀腺附近有0.6公分腫瘤及淋巴結，但腫瘤的組織液化驗結果要等2週才會出爐，便於當天取消原訂的2月15日的回診日期。孰料，李男下診後卻突然改口，通知小亭稱「2月15日照常回診」，於是小亭不疑有他，依約回診。當天李男以小亭的淋巴結硬塊，恐會轉移為由，進行胸部觸診，接著他以小亭腹部脹氣嚴重、有脊椎側彎問題，向小亭表示，「等一下值班室那邊沒有人，只有我們二個人，我們等一下就去上面『看下面』」而小亭因擔心自己若有惡性腫瘤，2名兒子會頓失依靠，內心恐慌之餘仍答應李男上樓檢查，但她也因感到不太對勁，便開啟手機錄音防範。

2人進到值班室後，李男先是要求小亭坐在桌上，並脫去衣物，接著撫摸對方胸部、以嘴觸碰乳頭，再以手撫摸小亭下體；過程中小亭曾問「欸，到底現在要檢查什麼？」李男僅稱「我摸摸看有沒有東西」，而聽完小亭回「喔，好。」李男竟脫口說出「那我可以放進去嗎？」嚇得小亭立刻拒絕。事後，小亭一路壓抑情緒，快步離開醫院，並打電話向丈夫哭訴、報警，全案因此曝光。

▲小亭嚇傻，快步離開醫院，打電話向丈夫哭訴，並報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

一審審理期間，李男辯稱，雙方是合意的，未違反小亭意願，且小亭診療期間有一直注視他，感覺對方是喜歡他，有曖昧的感覺，因此想趁機確認小亭對他的心意。

另外，李男還請出3名律師為他打官司；其中一名律師稱小亭於診間出現11次笑聲，他還列出疑點稱，是小亭早知值班室只有2人，當下並未喝斥李男的檢查行為，反倒謊稱醫師強迫脫褲，一切全因小亭擔心遭丈夫發現，自己與醫師有曖昧，才決定提告。

另一名律師更指出，小亭接受觸診的表情是愉悅、高興，與一般人閃躲、害羞情形不同，此舉會讓李男引起遐想，以為小亭對他有意思，再加上小亭多次看診經驗，小亭對於李男邀約至值班室內看下體並非診療一事，顯已心知肚明，且能於李男面前全裸，顯現對於李男是充滿信任，基本上2人的行為純屬「調情動作，男女雙方情慾的試探，無任何犯罪可言」。

高雄地院不採信李男、律師說詞，依強制性交未遂罪，判李男2年刑期。惟李男不服結果，提上訴指稱，他只是撫摸小亭猥褻，沒有意圖性交。二審高雄高分院則審酌，李男目前已與小亭達成和解，賠償300萬元，並捐贈50萬元至小亭指定的勵馨基金會，已付出相當代價，因此最終改依受照護之人利用機會性交未遂罪，將李男判刑1年，另宣告緩刑3年，執行140小時義務勞務，全案仍可上訴。

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