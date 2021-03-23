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社會 社會焦點 保障人權

男女闖那瑪夏國中搭帳篷夜宿　校方氣炸！公布監視畫面緊急消毒

▲▼高雄男女夜闖「國中野營」搭帳篷8hrs！媽撞見傻眼　校方爆氣曝畫面。（圖／翻攝那瑪夏大小事）

▲高雄男女夜闖「國中野營」搭帳篷。（圖／翻攝那瑪夏大小事）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄那瑪夏國中竟有一對男女遊客擅闖校園，深夜帶著帳篷潛入一樓，直接在電梯前搭帳篷露營，一路睡到早上8點，校方氣得公布監視器畫面，並對於闖入那瑪夏國中校園搭帳篷過夜的男女，無視於校園防疫機制感到遺憾，為了安全，校園也立即進行消毒工作。警方也表示，民眾如未經校方許可進入不聽勸阻者，可能違反社會秩序維護法。

▲高雄那瑪夏國中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄那瑪夏國中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

那瑪夏國中21日上午在臉書社團「那瑪夏大小事」公布監視器畫面，影片中拍到，這對男女身著輕便僅穿脫鞋，男子短袖短褲背著行囊，女子則綁著馬尾、長袖長褲，於深夜10時許闖進校園中，直搗一樓教室旁的電梯前，趁著四下無人，大剌剌開始搭起帳篷，一路睡到天亮，於早上7時許，提著行李散步離開。

那瑪夏國中葉主任接到通報後，隨同準備上班的保全人員進入校園查看，見一對男女已收好帳篷，正匆匆忙忙離開。當葉主任問及為何無視校園防疫規定自行闖入校園過夜，對方回應只是進來學校刷牙、洗臉，並無過夜的事由，話畢，民眾便匆匆離去。

▲高雄那瑪夏國中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲搭營的電梯口 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為了防疫工作，學校不僅在校園出入口貼有明顯的告示，里長也會配合在周休二日遊客較多的期間協助學校廣播宣導禁止遊客進入校園，以保障那瑪夏學子的安全。校方對於闖入那瑪夏國中校園搭帳蓬過夜的男女，無視於校園防疫機制感到遺憾，為了安全，校園今天也立即進行消毒工作。

校方表示，那瑪夏風景優美，生態豐富，最有名的螢火蟲季即將在三月底登場。為期一個多月的螢火蟲季，校園最擔憂的就是遊客會進入校園，不管是上廁所、野餐、甚至過夜，校園沒有24小時的人力保全機制，這些闖入的遊客將恐成為校園防疫的漏洞。為此，那瑪夏國中除了會積極派員巡邏校園結合社區家長及商家啟動勸導機制外，也希望來那瑪夏的遊客們，可以恪守校園防疫的規定。另外，那瑪夏全區皆有露營區或民宿，便宜又舒適，奉勸民眾不要為了省錢，隨意進入校園盥洗或野營；在遊玩的同時保護自己，更保護那瑪夏校園學生的安全。

轄區六龜分局警方表示，目前並未接到校方報案，警方配合校方後續處理，呼籲民眾遊客防疫期間遵守校方相關防疫安全機制及門禁規定，民眾如未經校方許可進入不聽勸阻者，可能違反《社會秩序維護法》71條，可處6千以下罰緩。

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