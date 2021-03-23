店家鐵門貼「瓜子」公休一天！　內行唸出來秒懂：老闆客家人啦

▲瓜子其實是客家話。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

店家大門口貼著休息公告，原因卻是「瓜子」，讓人看了一頭霧水，想不到客家人一看立刻就恍然大悟！一名女子日前到店家用餐，看到鐵門上貼一張紅色公告，寫著「瓜子，公休一天，敬請見諒。」很好奇瓜子究竟是什麼意思，竟然為此生意都不做了？

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發問，「看得懂意思嗎？」這家店臨時暫停營業一天，但原因是「瓜子」，即便是用台語來唸也讀不懂瓜子的意思，於是PO文問網友，結果有內行人一看就知道解答。

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▲客家話的「掃墓」唸作瓜子。（圖／翻攝自路上觀察學院）



網友留言，「看來老闆是客家人喔」、「掛紙，類似閩南人的掃墓」、「覺得親切」、「第一次看到，也第一次知道。」據了解，客家人習慣在元宵節過後祭祖，會在墳墓掛上一張紙，後人就把掃墓這行為稱作「掛紙」，用客家話唸就像是「瓜子」的讀音，以此推測這家店的老闆可能是客家人，當天是要去掃墓所以公休一天。

原PO後來也在留言區透露，她居住的地區是客家庄，很多鄰居或店家都是客家人，以往都是看到人家貼「掛紙」公告，這間店老闆特別有創意用了「瓜子」2字，但外地人很有可能看不懂，其實意思就是「掃墓」。