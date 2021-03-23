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貪官「一家六口」寄生市府！收賄手法曝光　姊妹花成MV女主角

嘉義地檢署（圖）偵辦市長黃敏惠親信吳健榮收賄案，曾遭吳嗆聲「早就料到你們會來了。」（翻攝自嘉義地檢署臉書）

▲嘉義地檢署偵辦市長黃敏惠親信吳健榮收賄案，曾遭吳嗆聲「早就料到你們會來了。」（圖／翻攝自嘉義地檢署臉書）

圖、文／鏡週刊

嘉義市長黃敏惠心腹吳健榮涉嫌收賄案，除爆出吳從8度收賄，大膽地在市府旁收裝在牛皮紙袋的現金，後來吳退休後，回鍋擔任黃的機要，收賄手法除了收現金，還增加了收高級茶業及咖啡豆，前後8次共收現金30萬及值23萬元的茶業與咖啡豆。

嘉義地方法院日前開庭審理市長黃敏惠心腹吳健榮涉嫌收賄案，這起由嘉義地檢署指揮廉政署南部地區調查組（南調組）在去年8月偵辦收網的貪汙案，查出黃敏惠回聘的機要專員吳健榮，趁主管督導工務處業務時，涉嫌對嘉義市府工務處施壓，替瀝青及道路工程業者護航，吳到案後雖坦承收錢、收咖啡和茶等，而遭檢方起訴，但在法院開庭時，卻改口否認犯罪，態度轉趨強硬。

嘉義市政府（圖）淪為涉貪機要吳健榮全家寄生任職的地方。

▲嘉義市政府淪為涉貪機要吳健榮全家寄生任職的地方。

正當檢廉不解吳健榮為何突然翻供之際，本刊調查發現，吳能在嘉義市府坐大，市長黃敏惠的態度可說至為關鍵，因為黃不僅聘吳為機要，還毫不避諱地讓吳全家到市府任職。吳涉貪的情節已令人瞠目結舌，沒想到全家6人寄生市府的案外案，更令人感到不可思議。

吳健榮退休前在嘉義市政府工務處養護工程科擔任技士，負責道路AC（瀝清碎石）路面養護工程調查、測量、設計、發包、施工監造、驗收結算及管線挖掘許可等業務，及每年上億元的道路修繕預算，相關廠商不僅不敢得罪他，還會塞錢送禮。廉政署南調組查出，吳健榮退休前曾2次利用廠商請款時，在2016年及2017年各收取10萬元現金賄款，廠商拿到117萬元工程款後，就要付出10萬元回扣。

涉貪遭逮的吳健榮60歲辦退休，8個月後回任市府當機要，卻爆出收賄案。（翻攝臉書）

▲涉貪遭逮的吳健榮60歲辦退休，8個月後回任市府當機要，卻爆出收賄案。

吳健榮退休後獲聘回市府任職，卡住機要專員職務，手上的業務包羅萬象，除了負責推動市長等首長交辦及專案列管事務，還一手辦理綜合性行政業務，包含督導建設處、工務處及都市發展處等辦理的採購招標工作、有關業務的聯繫配合事項，及市長臨時交辦事項，堪稱是黃敏惠重要左右手。

廉政署查出，吳健榮回鍋市府機要，對於昔日的工務處業務，仍有實質影響力，不僅繼續收賄，而且收得更凶，2019年11月嘉義市府辦理「道路挖掘申請業務管理服務案」，預算僅55萬元，吳健榮就收了10萬元，抽佣高達18%，收受現金賄款的地點，更被查出就在市府外大馬路旁，廠商見吳官越做越大，大多敢怒不敢言。

嘉義地檢署及廉政署查出，吳健榮退休前後，收賄方式也略有不同，還收高級禮品，5次就收了價值共23萬餘元的高級咖啡豆及茶葉；但吳到案後否認收賄，強調這些全是朋友間的餽贈，屬於人情義理，咖啡與茶葉是基於禮尚往來才回贈，他都放在辦公室沖泡，沒有全部自己喝，與職務更無對價關係。

不過，廉政署南調組與檢察官查扣吳健榮的手機後，發現他向承辦人員施壓的鐵證，加上相關證人指證歷歷，才讓他將面臨刑度7年以上的職務收賄罪牢災。

嘉義市長黃敏惠拍攝《做伙來去踅嘉義》MV時，吳健榮的大女兒吳思瑤也參與演唱。（翻攝YouTube做伙來去踅嘉義）

▲嘉義市長黃敏惠拍攝《做伙來去踅嘉義》MV時，吳健榮的大女兒吳思瑤也參與演唱。

嘉義市長黃敏惠的心腹吳健榮涉貪遭起訴後，爆出他1家6人全寄生市府，大女兒吳思瑤在嘉義市政府觀光新聞處擔任機要科員，吳思瑤曾任職媒體，深獲市長黃敏惠重用，除擔任黃敏惠的隨行攝影官，也負責媒體宣傳等相關招標案，2019年世界12強棒球錦標賽在日本舉行，吳思瑤及陪黃敏惠赴日本考察，並在阪神甲子園棒球場前留下合影。

吳思瑤最有名的代表作是在2019年11月為了「光棍節」推出的《1111不寂寞 光臨我嘉最幸福》影片，介紹嘉義地方特色，邀請單身光棍到嘉義旅行，並以「從舊的力量看見幸福的嘉義市」，片長30秒，吳思瑤親自在片中演出。

嘉義市長黃敏惠2019年赴日本考察棒球，隨行的機要吳思瑤是黃敏惠心腹，也是吳健榮的大女兒。（翻攝吳思瑤臉書）

▲嘉義市長黃敏惠2019年赴日本考察棒球，隨行的機要吳思瑤是黃敏惠心腹，也是吳健榮的大女兒。

知情人士指出，吳思瑤負責的這部影片，是嘉義市政府在2019年11月8日執行的「嘉義市簡介影片」勞務數個採購案之一，總預算是30萬元，片中以字幕與年輕素人演出的方式呈現「一個人吃飯好幸福」，並沒有任何旁白，傳達邀請單身者到嘉義旅行並「學會沉澱自己享受人生」，吳恩瑤並擔任女主角，但由於針對性太強，影片推出近一年半，YouTube點閱率不到200次，臉書點閱數較高約2,000餘次。

吳思瑤（左）與吳思琦（右）姊妹在《做伙來去踅嘉義》MV擔任女主角，吳思琦還在臉書表示歡迎索取簽名照。（翻攝YouTube做伙來去踅嘉義）

▲吳思瑤（左）與吳思琦（右）姊妹在《做伙來去踅嘉義》MV擔任女主角，吳思琦還在臉書表示歡迎索取簽名照。

此外，嘉義市長黃敏惠在2019年11月25日推出與創作歌手伊恩森等人錄唱《做伙來去踅嘉義》，將美食、美景都拍進MV畫面裡，傳達嘉義是美食、文化、美景的旅行好去處，吳思瑤除了擔任歌手與黃敏惠合唱，更邀來在嘉義市府財政稅務局擔任職員妹妹吳思琦在影片演出，姊妹2人以雙女主角之姿介紹嘉義特色，吳思琦還很自豪地將MV分享在自己的臉書上，並註明主角很眼熟，歡迎索取簽名照。


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