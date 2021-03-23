板橋名店「坑殺好姊妹」　陸配密友查帳被打！瓷盤砸頭影片曝光

▲「水貨烤魚」板橋店傳出坑殺投資人，負責人王女的林姓老公見到申、黃姓兩股東上門查帳，先是大聲咆嘯，還拿起瓷碟狠砸申女。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

來自四川重慶、具有千年歷史的「炭火烤魚」，2016年進軍台灣後颳起一陣旋風，「水貨炭火烤魚」餐廳，憑藉其料理鮮美軟嫩、香濃麻辣口味贏得超高人氣，全盛時期全台共有10間分店，但來台多年的一對陸籍閨密出面控訴，加盟板橋店的同鄉好友竟聯合台籍丈夫設局坑殺，造成2人投資的375萬元化為雲煙，「板橋店生意超火，卻告訴我沒賺錢，還不給查帳，實在是欺負人。」

本刊調查，「水貨烤魚」從台中一路北上拓展，在美食Youtuber、旅遊節目和多家新聞台採訪加持下，絡繹不絕的客人幾乎踏平餐廳門檻，板橋店又因交通方便、空間寬敞，生意尤為興隆，來自湖南的陸配負責人王女和台籍老公林男加盟後賺得盆滿缽滿、財源滾滾，但風光外表的背後，卻藏著一宗算好的陰謀。

▲「水貨烤魚」板橋店因交通方便、空間寬敞，生意十分興隆，開店首月營收就約200萬元。

來自湖南的申女表示，她11年嫁來台灣後認識來自江西的黃女，2018年又與同鄉王女相識，三人都同住蘆洲，正所謂「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」，她們一見如故、結為知己，王女前年8月表示自己想加盟「水貨烤魚」，邀請申、黃加入。

王女起初聲稱開店需500萬元，一股只要50萬，申、黃在王女慫恿下同意入股，黃女瞞著丈夫，拿老公跑計程車攢下的血汗錢投資50萬，申女則認領2股，一口氣投入百萬元。

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但在試營運期間，王女又哭訴籌備金不足，開店資金增加到1000萬，原本的10股也縮減成8股，等同於一股要125萬元，她與黃女起初不同意，王女卻語帶威脅，表示若不增資，先前投的錢將被稀釋，等於「打水飄」，兩人無奈之下只好借錢投資。

2019年12月，王女又拿出3張總金額共160萬元的發票，表示店內資金仍有缺口，採買食材和設備的費用都由自己代墊，要求黃、申再拿錢出來，2人詫異之餘仔細觀察，竟發現有2張發票號碼完全相同，總金額還有修改痕跡，當場識破騙局，原本在店內工作的申女和黃女也憤而退出工作崗位，並在2020年7月上門，要求查帳。

▲「水貨烤魚」板橋店陸配負責人王女和台籍老公林男加盟後財源滾滾，但風光外表的背後，卻藏著一宗算好的陰謀。

根據本刊取得的畫面，當時店內處於下午休息時段而空無一人，但申黃兩人剛拉椅子坐下，林男便朝申女咆嘯，說沒幾句話就抄起桌上的瓷盤朝申女砸去，強大力道讓瓷碟碎成多片，申女頭部遭到重創，當場頭破血流，緊急送醫縫了三針，王女則在一旁冷眼看著丈夫對自己的同鄉姊妹施暴。

遭攻擊後，申黃兩人決定不再隱忍，提出傷害和偽造文書告訴，林男被依傷害罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元，林男也當庭承認自己用立可白偽造收據，但偽造文書案至今仍在審理中，且兩人期望的民事賠償更是遙遙無期，這樁失敗的投資案也讓她們的家庭關係降到冰點。

「為了這件事一直跟老公吵架，他還說要離婚。」黃女哽咽表示，過去丈夫的收入足夠應付家庭開銷，如今為了支付借款的利息錢，她得去小吃麵店上班，丈夫更是沒日沒夜的跑車，只盼能盡快將負債還清，夫妻倆一天說不到兩句話，希望王女能良心發現還錢，也盼消費者能看清這間店的真面目。

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