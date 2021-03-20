棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

▲俄羅斯街頭上演熊追人的戲碼。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

記者葉睿涵／綜合報導

網友經常將俄羅斯人戲稱為「戰鬥民族」，但俄羅斯下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）的街頭最近上演了「熊追人」的戲碼，讓人們直呼當地的熊也不可小覷。一隻從動物園裡偷跑出來的棕熊突然對著一名男子猛追，結果在追趕過程中被剎車不及的公車撞上，並被當地政府捕獲。

綜合《太陽報》等外媒報導，這是一隻從當地私人動物園偷跑出來的1歲小熊。當時，男子正在白雪皚皚的人行道上講電話時，棕熊突然走近他，一人一熊對峙了一陣後，棕熊的「戰鬥本性」突然被激發，開始向男子爆衝，並用頭部頂撞男子的腳。

男子一開始企圖保持冷靜，並用手拍打棕熊的頭部以制止牠的攻擊，但沒想到這一拍居然激怒了棕熊，牠緊跟男子、向他狂奔。男子被熊追了一路後，逃命似地踉蹌跑向馬路對街，希望可以藉此甩掉這頭巨獸。

沒想到棕熊並不願意放過男子，也橫衝直撞地闖過馬路。這時一輛綠色公車飛馳而來，一面猛按喇叭，想要讓棕熊閃開，避免車禍發生，但牠閃避不及，還是被公車輕撞了一下，所幸並無大礙。事後，這隻越獄的熊被警察包圍，並將牠先安置在工業園區內一些暖氣管後方。目擊者稱，這隻「驚慌而迷惘」的小熊從動物園裡逃出來後，已經在西伯利亞市內徘徊了一個多小時。

▲一輛公車剎車不及，輕撞了棕熊一下。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

熊的主人阿加耶夫（Anvar Agayev）在不久後趕抵現場，但他卻告訴警方，他不想讓這只逃跑的熊回到他的動物園去，並同意警方將這隻逃跑的野獸射殺。阿加耶夫讓人們都感到十分驚訝，網友們也紛紛譴責他的行為。還好，當局最後決定饒了小棕熊一命，並積極為牠尋找更好的歸宿。

網友表示，他們希望小熊可以被放生到森林裡，也有網友要求把牠養在動物園裡。有網友們在看到現場的影片後開玩笑地指出，一直都知道俄羅斯人是戰鬥民族，但沒想到俄羅斯的熊也不可小覷。市長吉可諾夫（Vasily Tikhonov）表示，政府接到了很多要求拯救這隻動物的電話，但他們必須先為牠找到適合的棲息地才行。

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