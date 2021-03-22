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2021桃園彩色海芋季　6萬株13品種8個色系超浪漫

▲2021桃園彩色海芋季

▲2021桃園彩色海芋季，以「海洋奇芋記」為主題。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

AZ疫苗22日開打，桃園市長鄭文燦宣布，挺過疫情，繽紛浪漫的彩芋季回來了！2021桃園彩色海芋季，本週六(3月27日)於大園區溪海休閒農業區熱鬧登場，為期16天。展區由6萬株彩色海芋構成，多達13品種，8個色系，雄獅旅行社也推出桃園彩芋季行程，反應熱絡，已吸引數百人報名，參加者將獲贈海芋切花。▲2021桃園彩色海芋季

▲鄭文燦宣布，挺過疫情，繽紛浪漫的彩芋季回來了！（圖／農業局提供）

鄭文燦市長表示，2021桃園彩色海芋季以愛情為策畫主軸，這次更將科普知識結合策展理念，以「海洋奇芋記」為主題，立體花卉裝置為載體，打造5.9公頃的海底花卉樂園。寓教於樂的策展方式讓活動不再只有打卡拍照，更能從歡樂中學習新知，歡迎各位大朋友小朋友一起前來感受海洋生物的浪漫情懷。▲2021桃園彩色海芋季

▲2021桃園彩色海芋季，以「海洋奇芋記」為主題。（圖／農業局提供）

展區由6萬株彩色海芋構成，多達13品種，8個色系，其中更有紫色、黑色等特殊色系，搭配2萬株百合及香水百合，市政府農業局為了讓民眾能近距離欣賞彩色海芋之美，這次特別規劃海芋拍照區、波斯菊拍照區，民眾可以走進花田拍網美照，預計將在網路上掀起風潮，不僅花海、裝置吸睛，活動期間周周活動精彩不斷，主辦單位更串連週邊農場，推出集章免費換農事體驗券的活動，每日限量80份，讓民眾好逛、好聽、好吃、又好玩。▲2021桃園彩色海芋季

▲2021桃園彩色海芋季，以「海洋奇芋記」為主題。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，今年市府邀請8間農場推出彩色海芋季期間限定的農事體驗活動，例如一級棒農場的手作彩色爆米花、和春花卉農場的香草植物DIY、陽榮農場的蔬食料理等，活動場場精彩，名額有限，有興趣的朋友請盡早電話預約。此外，主辦單位也將搭配於官網顯示人流警示燈號，屆時配合黃紅燈發布警示訊息、調控接駁車運能暫時禁止進入，透過人流控管達到防疫的目的，讓民眾在後疫情時代能安心出遊。

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