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大陸沙塵影響全台　台南市環保局全力減緩空污

▲中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核，及檢查大型工廠的空污防制設備及洗街，盡全力減緩空品不良程度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局22日上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核，及檢查大型工廠的空污防制設備等，同時至醫院學校等周邊執行老舊機車攔檢作業及怠速車輛稽查勸導作業，更提前於21日清晨5時加強洗街，盡全力減緩空品不良程度。

▲中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核，及檢查大型工廠的空污防制設備及洗街，盡全力減緩空品不良程度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這波沙塵雖然是境外帶來的污染，但市府各相關局處仍提前應變、防範，包括通知本地大型營建工地及工廠提升防設備效率等。也請市民朋友沙塵暴來襲減少戶外劇烈運動，出門戴上口罩，減少開窗。

環保局長謝世傑提醒，污染物由北往南傳輸，南部地區位於下風處，越往南越容易累積，空氣品質就越差。空氣品質受氣象條件影響大，環保局隨時監控空氣品質狀況，一旦有大規模的空品惡化，市政府也同步在官網首頁、臉書及市府line群組通報民眾空品不良訊息。

▲中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核，及檢查大型工廠的空污防制設備及洗街，盡全力減緩空品不良程度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，這波來自中國的沙塵於21日中午過後隨大陸冷氣團影響南下影響台灣空氣品質，台南市測得懸浮微粒（PM10）最高小時濃度發生於21日下午4時，濃度為274微克/立方公尺，而細懸浮微粒（PM2.5）則在21日晚間7時，最高濃度一度達60微克/立方公尺。

針對此次境外沙塵，台南市政府跨局處應變的部分，包括暫緩使用吹葉機及市府工程加強灑水降低揚塵；教育局、社會局、衛生局也通知國中小學校、社區公托家園、老人及身心障礙福利機構、醫院及護理之家等敏感族群之針對老人、兒童進行宣導、農業局進行露天燃燒稻草稽查及勸阻；環保署也事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載，並整合西部縣市適時啟動應變作業，以減緩對下風縣市的影響。

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