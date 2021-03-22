共榮共享共管！東管處都蘭鼻旅服基地開發案　獲部落會議同意

▲台東都蘭部落召開部落會議，會中東管處處長林維鈴說明都蘭鼻自然旅遊地規劃開發進度。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東都蘭部落日前召開部落會議，會中邀請東部海岸國家風景區管理處於部落會議說明都蘭鼻自然旅遊地規劃開發進度，經會議討論後，決議同意都蘭鼻先以小型旅服基地開發方式啟動，並以五大功能作為規劃開發主題。

東管處林維玲處長表示，東管處一直都是都蘭部落的好夥伴，長期以來始終秉持著以共有、共享、共管原則，尊重部落意見、聆聽在地聲音，積極與當地居民及社區部落以多樣深入溝通之模式建立夥伴關係，集結多數意見，共同研究規劃符合當地文化與環境，以「遊客服務基地」、「部落豐年祭／海祭場地」、「阿米斯音樂節／東海岸大地藝術節主活動場」、「部落青創基地」、「部落傳統文化展示場」等五大功能作為發展方向與經營管理模式。

▲▼部落同意都蘭鼻先以小型旅服基地開發方式啟動，並以五大功能作為規劃開發主題。

近年在雙方共同合作下，東管處2019年完成了廢棄公路總局道班房改造工程，並由部落命名為「頭目之家」，現由都蘭阿度蘭阿美斯文化協進會承租，做為部落旅遊體驗接待、部落文化舞蹈練習室使用；並與都蘭部落合作於同年辦理第5屆「阿米斯音樂節」，讓部落重大節慶活動首次回到都蘭鼻舉辦。

為了讓都蘭鼻有進一步活化利用，東管處自去年5月開始，在「加速活化都蘭鼻土地」與「先保護再利用為前提」等原則下，積極整合區域內公部門、部落及各社區、族群等地方組織意見，結合都蘭鼻觀光吸引力、原住民文化、農漁產業等特色，與當地溝通討論，尋求部落、社區與在地業者的發展共識，共辦理24場訪談、3次工作坊及3場座談會，並先行完成小規模基地開發利用計畫，後續將持續進行都蘭鼻全區整體規劃，期望與地方共同找出符合部落發展方案，朝都蘭鼻海岸旅遊地願景前進，創造東海岸國際藝術文化旅遊新亮點。

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