防衛省公布陸艦隊偵查報告　張競批：毫無反情報素養

▲日本防衛省公布蒐獲解放軍動態的詳細情況。（圖／翻攝自twitter／@jointstaffpa）

記者陳怡靜／綜合報導

解放軍艦艇18日現身日本周邊海域，日本統合幕僚監部在發布的訊息中，連自家艦艇編號與隸屬單位都一併公開。對此，中華戰略學會研究員張競直言，此舉完全顯示出統合幕僚監部太外行，「毫無基本反情報素養」。

日本統合幕僚監部對外宣布，18日上午11時，隸屬海上自衛隊第4航空群的P-1海上巡邏機、隸屬佐世保警備隊的多功能支援艦天草號（Amakusa，舷號AMS-4303），及隸屬第3飛彈快艇隊的飛彈快艇白鷹號（Shirataka，舷號PG-829），發現中國海軍3艘艦艇正穿越長崎縣對馬市西南方約250公里海域，朝東北方向航行。

這3艘中國海軍艦艇分別是，最新、最大型055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦「成都號」（舷號120）及054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）。

張競直言，雙方機艦兵力在海上交會，都在互相蒐集對方電子參數。然而，日方竟公佈蒐獲對方動態時間、海域位置以及相關儎臺類型、艦艇編號與隸屬單位，讓他感到困惑，「這個是在提供對方去比對所蒐獲之電子參數嗎？」

張競分析，從隸屬單位番號可以推知P-1是從神奈川縣厚木基地，由第四航空群所轄第3航空隊之兵力，亦可反推其偵巡動態與涵蓋區域。從JS Amakusa參與偵巡作業，量測其距離佐世保基地距離，就同樣可推估其所屬地方警備隊查證目標與監控周邊動態之涵蓋海域。同樣亦適用於同樣駐防於佐世保，隸屬第3飛彈快艇隊JS Shirataka之偵巡海域涵蓋範圍。

▲隸屬佐世保警備隊的多功能支援艦天草號（Amakusa，舷號AMS-4303）。（圖／翻攝自張競臉書）

張競也說，假若對比AIS航跡顯示、電子截收參數再加上日本統合幕僚監部拱手送上之儎臺辨識資訊，解放軍在掌握動態情資上會有多少收獲？「大家不妨思考一下。」

至於之後解放軍3艘戰艦會在日本海進行何種操演訓練，張競表示，在後續分曉前，他只能先給4點建議，首先是「該編隊並無遠洋油彈補給艦」，二是「三艘艦都配備旋翼機」，再來是「有無可能與俄羅斯海軍進行聯合演訓？」最後則為戰艦路線「未來是經對馬海峽返航，抑或是繞過日本，並且穿越國際海峽？」張競說，「讓我們繼續看下去吧！」