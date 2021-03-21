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解放軍女軍人囂張當小三　嗆正宮「我也爽呀」逼離婚...陸網全怒！

▲解放軍爆出婚外情醜聞，女軍人當小三仍相當囂張，引起陸網一片撻伐。（圖／翻攝自微博，下同）

▲解放軍爆出婚外情醜聞，女軍人當小三仍相當囂張，引起陸網一片撻伐。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇蘇州一名解放軍軍人的妻子12日自爆，丈夫顧炎和一名「軍二代」女軍人沈靜雯有染，小三用盡各種手段囂張逼離婚，他雖然向部隊舉報，但卻未獲處理，文章迅速達到10憶閱讀量。東方戰區19日晚間才宣布，已對兩人進行處分。

袁女指出，自己是一名麻醉科醫生，和老公顧炎是初中同學、高中校友，後來戀愛，2016年結婚，2017年才生下一名兒子，在2020年新冠疫情爆發期間，她堅守崗位工作，顧炎因為部隊封鎖8個月未回家，但在解封之後，老公性情大變，追查才發現對方已經和同部隊的女軍人沈靜雯外遇。

袁女表示，一開始顧炎還否認婚外情，之後小三主動私訊她，不但逼迫離婚，甚至詛咒兩人的兒子，把小孩都嚇哭了。而這樣的情況下，顧炎的父母卻怪她影響兒子工作，打電話辱罵袁女、和其家人和親友。

▲解放軍爆出婚外情醜聞，女軍人當小三仍相當囂張，引起陸網一片撻伐。（圖／翻攝自微博，下同）

受不了顧炎冷暴力之下，袁女向部隊政委反映外遇一事，手機當場被顧炎砸爛，沈靜雯則想衝來打人，在4、5人拉著才離開，但卻沒有得到處理；一氣之下向軍委紀律檢查部門舉報，當時顧炎保證已經悔改，要求見面詳談。

袁女透露，但卻在兒子3歲生日當天，收到顧某的離婚起訴書及放棄撫養權的法院傳票，因此親自到部隊去溝通，在領導的勸說之下，顧炎一開始假意和好，但過了幾天，卻當著兒子面動手打人，害她左手受傷、胸悶胸痛數天。

袁女指出，到了2021年1月，顧炎和沈靜雯兩人出去開房間，但不知為何卻發生爭吵，還打電話承認兩人發生了性關係；顧炎的父母對一切知情，但卻對袁女進行辱罵，更動手打耳光，要求她帶著孩子離開。

▲解放軍爆出婚外情醜聞，女軍人當小三仍相當囂張，引起陸網一片撻伐。（圖／翻攝自微博，下同）

期間沈女不斷逼迫兩人離婚，甚至還打電話告訴正宮，坦承兩人一起抽菸、喝酒打麻將，並且多次做愛，並不覺得自己行為噁心，「跟他做只是想噁心噁心你」、「我自己也覺得爽阿」。

事件在網路上引起熱議，兩人對話的錄音檔也被瘋狂流傳，甚至連沈女爸爸的身分也疑似被挖出來，但因為涉及解放軍，相關內容不斷被刪除。東部戰區陸軍官方微博19日晚間發佈73181部隊紀委《關於我部顧某沈某違反生活紀律的查處情況》。

73181部隊紀委指出，2020年10月底接到顧某妻子舉報，顧某、沈某兩人婚外情，立即成立調查組進行調查，經查屬實，於2021年2月3日給予兩人黨紀處分，並調離工作崗位。

聲明中也提及，袁某、顧某3月上旬開始協議離婚，因協商未果，袁某12日凌晨發微博引起網友關注，經過溝通協調，雙方就有關矛盾問題已達成一致意見。

而袁某19日晚間也在微博把原本文章刪除。她也發文指出，事件已妥善解決，自己也接受了道歉，作為軍嫂的權益得到了保障，當事人也已付出代價，非常抱歉不能一五一十地轉述，之後將回歸工作與生活，好好帶著孩子健康長大。

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