解放軍驅逐艦現日本海　環時：正常訓練不必大驚小怪

▲ 日方首度確認共軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本海。（圖／翻攝 日本防衛省統合幕僚監部）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部19日公布，海上自衛隊機艦首度確認解放軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本近海，朝日本海方向航行。不過，中方艦艇並未侵入日本領海，對此，陸官媒最新消息指出，只是例行常態化訓練，不值得大驚小怪。

日前《中央社》引述日本統合幕僚監部消息指出18日上午11時左右，隸屬海上自衛隊第4航空群的P-1海上巡邏機、隸屬佐世保警備隊的多功能支援艦天草號（Amakusa，舷號AMS-4303），及隸屬第3飛彈快艇隊的飛彈快艇白鷹號（Shirataka，舷號PG-829），發現中國海軍3艘艦艇正穿越長崎縣對馬市西南方約250公里海域，朝東北方向航行。

這3艘中國海軍艦艇分別是逾萬噸的最大型055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦「成都號」（舷號120）及054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）。這3艘中國海軍艦艇後來穿越對馬海峽北上，朝日本海方向航行。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

日本產經新聞引述統合幕僚監部指出，這是海上自衛隊首度在日本近海發現中國海軍驅逐艦最大噸位的055型飛彈驅逐艦。自衛隊指出3艘中國海軍艦艇沒有侵入日本領海，也沒有對海上自衛隊機艦做出危險舉動。

055型驅逐艦是共軍最新銳、綜合戰力最強的神盾艦，恰巧日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」（Haguro，舷號DDG-180）昨天交艦服役，凸顯東亞當今都在強化水面艦的態勢。

對此，中國官媒《環球時報》引述不具名的專家表示，日方消息發布的時間，恰逢中美、美日外交互動的敏感時刻，但南昌艦此次只是一次正常的遠海機動訓練。中國海軍遠海訓練已常態化，日本海在中國的家門口，太正常不過。此外，南昌艦是055型首艦，隨著二號艦、三號艦入列，陸續走向大洋，外界會習以為常，不值得大驚小怪。