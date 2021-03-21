　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍驅逐艦現日本海　環時：正常訓練不必大驚小怪

▲▼ 海上自衛隊機艦首度確認共軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本近海。（圖／翻攝 日本防衛省統合幕僚監部）

▲ 日方首度確認共軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本海。（圖／翻攝 日本防衛省統合幕僚監部）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部19日公布，海上自衛隊機艦首度確認解放軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本近海，朝日本海方向航行。不過，中方艦艇並未侵入日本領海，對此，陸官媒最新消息指出，只是例行常態化訓練，不值得大驚小怪。

日前《中央社》引述日本統合幕僚監部消息指出18日上午11時左右，隸屬海上自衛隊第4航空群的P-1海上巡邏機、隸屬佐世保警備隊的多功能支援艦天草號（Amakusa，舷號AMS-4303），及隸屬第3飛彈快艇隊的飛彈快艇白鷹號（Shirataka，舷號PG-829），發現中國海軍3艘艦艇正穿越長崎縣對馬市西南方約250公里海域，朝東北方向航行。

這3艘中國海軍艦艇分別是逾萬噸的最大型055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦「成都號」（舷號120）及054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）。這3艘中國海軍艦艇後來穿越對馬海峽北上，朝日本海方向航行。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

日本產經新聞引述統合幕僚監部指出，這是海上自衛隊首度在日本近海發現中國海軍驅逐艦最大噸位的055型飛彈驅逐艦。自衛隊指出3艘中國海軍艦艇沒有侵入日本領海，也沒有對海上自衛隊機艦做出危險舉動。

055型驅逐艦是共軍最新銳、綜合戰力最強的神盾艦，恰巧日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」（Haguro，舷號DDG-180）昨天交艦服役，凸顯東亞當今都在強化水面艦的態勢。

對此，中國官媒《環球時報》引述不具名的專家表示，日方消息發布的時間，恰逢中美、美日外交互動的敏感時刻，但南昌艦此次只是一次正常的遠海機動訓練。中國海軍遠海訓練已常態化，日本海在中國的家門口，太正常不過。此外，南昌艦是055型首艦，隨著二號艦、三號艦入列，陸續走向大洋，外界會習以為常，不值得大驚小怪。

ET快訊
侯佩岑母現機場「十指緊扣女婿」　被掀站C位心態：欠缺一個婚禮
21歲女蘇花遊覽車罹難　家屬用保險金捐贈「復康巴士」
Ella朝聖肉圓名店「南部人才懂的吃法」！釣出縣長：內行

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍驅逐艦現日本海　環時：正常訓練不必大驚小怪

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

解放軍驅逐艦現日本海　環時：正常訓練不必大驚小怪

沒在管缺水！台南大學生「慶生砸水球」玩嗨了　嗆網友：就想玩啊

「台大帥帥鮭」本人、行為都帥炸！學妹發文挺：別覺得鮭魚就壞

AZ疫苗開打　桃園5家醫院獲分配380瓶供3800人施打

林哲瑄外野守備當範本　陳真勤問細節學東西

說他是高中生也信！宋仲基放下瀏海萌度爆棚　粉絲又戀愛了

少女時代徐玄超仙直角肩！「火辣深V」曝光　網驚：身材藏太久

王威晨得點圈敲安突破平手　5局中信1比0統一

快遞取貨要拍照！手扶欄杆「翹屁股」露S曲線　萬人跪了：好時尚

法鬥睡相超古意！堅持「躺好躺平」　到哪都能翻肚睡

香港建制派「撐選制」活動　聯署人數破百萬

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

軍武熱門新聞

解放軍驅逐艦現日本海

「光學瞄準具＋並聯雙彈夾」 解放軍新式突擊步槍「全配」亮相

邱國正「打多久陪多久」　國台辦回嗆

日電戰部隊進駐沖繩　「雙弧」對準中俄

澆酒在雷達罩　紀念日F-4退役

俄「末日武器」波賽頓基地曝光

印尼首艘潛艦國造「阿魯格羅號」正式交付

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

美將談「避不了一戰說」：陸要先動手　

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

印度要求邊界印軍學習「西藏歷史文化」

日本自衛隊將進入烏克蘭境內　參與海風-2021軍演

海軍新型兩棲船塢運輸艦豎桅

更多熱門

相關新聞

美為台與中方交戰？　美前軍官憂心預測

美為台與中方交戰？　美前軍官憂心預測

川普時代猛打「台灣牌」，延續到美國新政府拜登上台，依然有政客或軍方人士放大涉台議題。對此，美國前陸軍軍官丹尼爾·戴維斯（Daniel L. Davis）18日在《商業內幕》網站撰文發出警告稱「除非我們的安全和自由受到了直接威脅，否則美國絕不應冒這種風險。 」如果美國最終選擇為了台灣與中國（大陸）開戰，最糟糕的情況下，戰爭可能升級成核戰爭，導致美國數百萬人喪生，城市變成一片荒地。

女軍人高調嗆正宮「我也爽」逼離婚...陸網全怒！

女軍人高調嗆正宮「我也爽」逼離婚...陸網全怒！

民調：近8成民眾支持兩岸對話 63.3%認為大陸不會攻台

民調：近8成民眾支持兩岸對話 63.3%認為大陸不會攻台

自己國家自己救「要打多久陪多久」

自己國家自己救「要打多久陪多久」

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

關鍵字：

解放軍驅逐艦日本海

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面