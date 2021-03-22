藍營成立調閱小組只宣讀20秒　民進黨：急著知道疫苗價格動機可議

記者陶本和／台北報導

立法院衛環委員會22日發生朝野立委全武行的狀況，民進黨團隨後召開記者會，指控國民黨立委陳玉珍提案成立「疫苗採購調閱小組」，只宣讀20秒，2分鐘內完成表決，根本沒人知道是什麼案子，也不給委員討論空間，質疑藍營上次要開秘密會議，今天又急著想知道疫苗價格，認為動機可議。

▲民進黨立院黨團記者會。（圖／記者陶本和攝）



國民黨立委陳玉珍上週在衛環委員會輪值召委時，在臨時替案階段以「突襲」方式提案，成立「疫苗採購調閱小組」，這讓民進黨團大亂陣腳，雙方馬上陷入交火。

不過，針對「疫苗採購調閱小組」的成立，行政院長蘇貞昌日前受訪時就明確表示，這在國際場合上，會有違反保密協定的問題，甚至搞不好導致買賣破局，最後因小失大。

為此，民進黨團22日有備而來，在衛環確認議事錄階段想否決此案，但國民黨也強力砲轟，雙方人馬陷入互相叫囂的僵局，甚至發生肢體衝突；民進黨立委陳瑩就指控國民黨立委費鴻泰有動粗，導致她被抓傷，而民進黨立委洪申翰也有被藍委揮到，導致眼睛周圍有點受傷狀況。

隨後，民進黨立院黨團召開記者會，立委蘇巧慧就表示，過去一年台灣政府行政部門認真做事，立法院用力監督，打出世界好成績，今天又是新的里程碑，開始施打疫苗，但衛環委員會卻還在爭執上次開會狀況到底合不合適。

蘇巧慧認為，根本不需要懂議事規則，就知道上次會議違法，因為大家根本不知道陳玉珍要表決什麼案子。她指控，陳玉珍主持會議提出的案子，只宣讀20秒，2分鐘內完成表決，沒人知道啥案子，沒有書面通知也沒有宣讀完全。

此外，蘇巧慧指出，國民黨也沒有讓委員有討論空間，完全不符合立法院委員會的慣例，不讓委員有討論空間；而當委員要求進行表決、討論或停止討論時，都沒有做任何決議跟表述意見空間。

蘇巧慧表示，這個案子就是無效的，卻強行通過，今天才會做議事錄確認，這是撥亂反正的過程而已。她也質疑，國民黨上次要求開秘密會議，要求公開契約價格，到成立調閱小組及今天打群架，「為何國民黨那麼急著知道疫苗價格？今天會議非常奇怪，要嚴正譴責國民黨」。