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北部最陰「死亡路段」是哪條？網曝「這裡」超毛：年死9人

▲林男去年6月駕駛聯結車行經龜山區萬壽路二段，車上固定貨物木頭掉落，後方林姓騎士閃避不及撞上，導致顱內出血與大腦創傷性出血等嚴重傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲萬壽路道路雖寬又有測速，但因大車多，因此時常發生車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

某些路段因時常發生車禍，造成民眾傷亡的事故，使得相關靈異事件的討論度也跟著升高！近日就有網友提問「北部哪條路最陰」，沒想到眾人直指連接桃園龜山和新北新莊的萬壽路最毛，貼文一出隨即掀起熱議。

一名網友昨（21）日在PTT八卦板上以「萬壽路是十大危險路段？」為題發文，表示位於桃園龜山的萬壽路因為可以通往新莊，因此車流量非常大，不過道路雖然很寬，但是幾乎天天都會發生小車禍，甚至大約1、2個月就會有死亡車禍發生，讓他相當不解，疑惑「沿路速度快的地方也只有一段山路而已，而且還有測速，那萬壽路怎麼變成全台十大可怕路段的？」

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▲桃園市預拌混凝車14日上午在萬壽路2段路口迴轉時，後方同向張姓騎士剎車與閃避不及衝入車底，機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲萬壽路時常有大車出沒，去年12月才有預拌混凝車在路口迴轉時，因後方騎士剎車與閃避不及衝入車底，導致機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

貼文一出隨即掀起網友熱議，網友紛紛留這言「速度快，一出市區大家都想開飆」、「因為路旁有砂石場」、「晚上騎那邊怪恐怖的」、「二輪四輪大家都在飆」、「萬壽路很彎，東萬壽路砂石車很多，其實都滿危險」、「鬼故事很多～」、「那條路騎70還會被按喇叭就知道大家飆多快」、「以前沒高速公路時，這條路南下北上的大卡車的必經之路」、「經過都覺得根本來到陰間」、「東萬壽路 7-11 上面的山超陰」。

對於「萬壽路」到底有沒有那麼恐怖，還是有網友留言「常半夜騎是沒遇過啦」、「我超常走根本無感而且很好騎」、「陰在哪啦！一堆自己嚇自己的人」。

不過，桃園龜山鄉東萬壽路2017年是全台三大「要命」路段之一，不僅坡度大、彎角多曾在1年內發生上千起車禍，更奪走9條人命，因此呼籲用路人，經過該路段小心行駛才是最重要。

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