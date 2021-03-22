高雄雙屍案「線民變情婦」！老長官一句話　警副所長全招了

▲雙屍命案發生後，警方趕赴現場，並拉起封鎖線仔細採證。



圖文／鏡週刊

11年前，高雄發生一起雙屍命案，凶手竟是一名警察！時任屏東縣警局里港分局高樹分駐所副所長的王裕隆，不滿情婦愛上女同志，竟埋伏在對方的住處大樓，持鋁棒及鐵撬將情婦及其女友打死，為了避免身分曝光，王犯案前還挪動大樓近10支監視器，犯案後更從容回屏東領槍執勤。但法網恢恢，他的臉孔還是被1支街頭監視器拍下，最後更栽在自己的前長官手裡。

時任高雄市警局三民一分局偵查隊長的張樹義回憶，王裕隆一見到他便開口說：「所長，對不起！我錯了！」原來王在保五總隊任職時，曾到高雄市警局新興分局前金分駐所支援，當時張就是所長，二人是部屬與長官的關係，沒想到再次相逢，身分卻變成嫌犯與警察，令人不勝唏噓。

▼王裕隆犯案後遭移送，辦公桌上空無一物，抽屜裡則留有部分雜物。



張樹義告訴王：「事情已經發生了，只有勇於面對，才能救自己！」王聽完後坦承犯案，供稱因查緝毒品，在案發前5年結識吸毒的潘女，並發展出婚外情。期間潘因案服刑，他還去探望，對方需要錢就找他，但出獄後卻另結新歡，選擇與江女同居。

雖然承認殺人，但王辯稱，潘女是他的線民，平時會給她線民費，自從他升官後，潘自認功勞不小，一直向他開口要錢，最近還匯給潘十多萬元，案發當時是因為錢的事情起口角，才會失手打死人。

▼王裕隆案發半年前才升任高樹分駐所副所長，不料自毀前程。



針對這起雙屍命案，法院審理認為，王裕隆利用刑事專長，試圖狡辯，且從雙方的簡訊內容來看，王並未積極向潘催討債務，反而一直苦苦追求，案發當天更在被害者住處外埋伏數小時，根本就是預謀殺人。

2011年，高雄地方法院依殺人罪將王裕隆判處死刑，合議庭法官以「人神共憤、天理難容」形容其犯行，最高法院於同年底駁回王的上訴，死刑定讞，王則在2015年槍決伏法，為此案畫下句點。



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