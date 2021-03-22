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情婦愛上女同志！警副所長亂棒打死2人還領槍　調10支監視器滅證

案發前，王裕隆曾找潘女談判，但潘、江2女不甩，騎機車揚長而去。（翻攝畫面）

▲案發前，王裕隆曾找潘女談判，但潘、江2女不甩，騎機車揚長而去。

圖文／鏡週刊

11年前，高雄發生一起雙屍命案，凶手竟是一名警察！時任屏東縣警局里港分局高樹分駐所副所長的王裕隆，不滿情婦愛上女同志，竟埋伏在對方的住處大樓，持鋁棒及鐵撬將情婦及其女友打死，為了避免身分曝光，王犯案前還挪動大樓近10支監視器，犯案後更從容回屏東領槍執勤。但法網恢恢，他的臉孔還是被1支街頭監視器拍下，最後更栽在自己的前長官手裡。

王聽完後坦承犯案，供稱因查緝毒品，在案發前5年結識吸毒的潘女，並發展出婚外情。期間潘因案服刑，他還去探望，對方需要錢就找他，但出獄後卻另結新歡，選擇與江女同居。

▼犯下雙屍命案的王裕隆，當年是屏東縣警局里港分局高樹分駐所副所長。

犯下雙屍命案的王裕隆，當年是屏東縣警局里港分局高樹分駐所副所長。（翻攝畫面）

王並說，有次他在潘的住處發現潘與江手寫的結婚證書，因此與潘大吵，對方卻提出分手要求，且避不見面，但他仍試圖挽回。案發前一晚，他到潘上班的小吃部談判，警方事後調閱門外影像，潘對苦苦哀求的王視而不見，當著他的面坐上江女的摩托車揚長而去，王則神情落寞呆立在原地。

▼已婚的王裕隆偵辦毒品案時認識毒蟲潘女，2人發展出不倫戀。

已婚的王裕隆偵辦毒品案時認識毒蟲潘女，2人發展出不倫戀。（翻攝畫面）

案發當天凌晨1點，王裕隆潛入潘、江二女居住的大樓地下室，藏放鋁棒及鐵撬，再以鴨舌帽及毛巾變裝遮掩，並撿拾木棍將監視器鏡頭撥開，隨後拿著凶器到大門口埋伏。

▼王裕隆案發半年前才升任高樹分駐所副所長，不料自毀前程。

王裕隆案發半年前才升任高樹分駐所副所長，不料自毀前程。（東森新聞提供）

清晨6點左右，潘女騎機車返家，王裕隆上前質問，二人爆發口角，王見潘無意復合，隨即拿起鋁棒和鐵撬重擊潘的頭、頸部，潘當場死亡，江女聽到聲音下樓察看，也遭王從一樓追打到地下室，臉被打凹，最後倒地身亡。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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