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換季紅癢有解！洗衣精如何選差很大！快看美國皮膚醫師和國際權威機構推薦

▲▼Tide汰漬,Tide汰漬無色香洗衣精,洗衣精,換季。（圖／Tide提供）

▲季節轉換時，皮膚敏感者容易搔癢泛紅，需要注意飲食，也要留意洗衣精對肌膚的影響。（圖／網友提供請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

到了換季時節，不少有異位性皮膚炎的人或是家中有寶寶、小孩的爸媽，又要開始煩惱了，看著家人、孩子皮膚搔癢，強忍著想抓不能抓，身上出現一塊塊紅斑，心裡好捨不得！照顧脆弱敏感的肌膚，除了平時需要注意飲食和皮膚保養，每天長時間接觸皮膚的衣服們也是一大關鍵，最好使用成分簡單、少添加物，又擁有足夠潔淨力的溫和洗衣精，才能降低化學洗劑對敏弱肌的刺激。

像是美國熱銷NO.1品牌「Tide汰漬」無色香洗衣精，在今年3月全新升級，除了是美國皮膚科醫師推薦專為敏感性肌膚設計的洗衣精，近期還榮獲「國際濕疹協會」、「國際乾癬基金會」國際兩大皮膚科權威機構認證，有了國際權威機構的認證，使用當然起來更安心、放心！尤其對於皮膚較敏感的人或是寶寶、小孩子細嫩的肌膚來說，若使用的洗衣精含有刺激成分，皮膚一和衣服「親密接觸」，都有可能讓紅癢立刻上身，因此選擇專為他們設計的溫和洗衣精是相當重要的。美國「Tide汰漬無色香洗衣精」除配方溫和之外，更是強調0香料、0染料，無色無味的單純成分，能避免肌膚受洗劑成分過度刺激所可能引發的不適。

▲▼Tide汰漬,Tide汰漬無色香洗衣精,洗衣精,換季。（圖／Tide提供）

▲「Tide汰漬無色香洗衣精」獲得「國際濕疹協會」、「國際乾癬基金會」兩大國際皮膚科權威機構認證。（圖／品牌提供）

據ProVoice針對美國皮膚科醫師問卷調查結果，「Tide汰漬無色香洗衣精」也獲得美國皮膚科醫師們的大力推薦，眾多專家支持為品質掛保證；「Tide汰漬」更是全美熱銷NO.1品牌，在Nielsen的市調資料顯示，為美國洗衣精市場中市佔率最高，深受民眾喜愛信賴。品牌好口碑加上醫界肯定，「Tide汰漬無色香洗衣精」的雙層保障，讓消費者站在一整排洗衣精產品前，無需再苦惱該挑哪一瓶，溫和配方、適合敏感肌洗衣精就是照顧家人皮膚的好選擇。

▲▼Tide汰漬,Tide汰漬無色香洗衣精,洗衣精,換季。（圖／Tide提供）

▲有著溫和成分，0香料、0染料的「Tide汰漬無色香洗衣精」，在眾多洗衣精產品脫穎而出。

儘管「Tide汰漬無色香洗衣精」0色香、0染料，卻不怕衣服洗不乾淨，承接Tide汰漬品牌的超強洗淨力，不少網友用過後驚嘆汰漬潔淨力過人，紛紛po文分享。有爸媽將孩子已穿到泛黃的白色上衣以及毛巾丟到洗衣機，用「Tide汰漬無色香洗衣精」洗過後，白色衣物和毛巾全都變得亮麗如新，展現強效去污能力；還有媽媽們分享：小孩的奶漬、沾到醬料的衣服經過搓洗，汙漬三兩下消除潔淨，讓網友狂讚「有這一瓶就萬事OK」。

▲▼Tide汰漬,Tide汰漬無色香洗衣精,洗衣精,換季。（圖／Tide提供）

▲容量4.08L「Tide汰漬無色香洗衣精」，好市多建議售價為589元。

更令網友們激賞的是，「Tide汰漬無色香洗衣精」做到深層潔淨卻又比舊款用量更少也更省水。全新升級配方更濃縮了，無需浪費大量的水就能沖洗乾淨。

專為敏感肌設計的「Tide汰漬無色香洗衣精」，除了溫和成分減少對肌膚的刺激，呵護換季時敏感肌，以及寶寶和小孩的脆弱肌膚，也不必擔心衣服沒洗乾淨，殘留的化學洗劑使皮膚過敏搔癢；成為在意成分、洗淨力，換季、皮膚搔癢困擾者都能安心使用的命定洗衣精，難怪好市多賣場前陣子大缺貨，近期終於強勢回歸，之前沒買到的、想囤貨的人要是又撲空，那就只能怪自己手腳太慢了。

▲▼Tide汰漬,Tide汰漬無色香洗衣精,洗衣精,換季。（圖／Tide提供）

▲在換季時節，專為敏感肌設計的洗衣精成為照顧家人皮膚的好夥伴。

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