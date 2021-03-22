蘇貞昌、陳時中搶打第一針？　侯友宜：什麼時間點、誰先打不重要

▲新冠肺炎AZ疫苗22日全台醫護人員率先開打，新北市長侯友宜到亞東醫院視察疫苗開打情形。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓／新北報導

首批AZ疫苗22日開始接種，新北市長侯友宜一早赴亞東醫院關心疫苗施打狀況。不過，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中搶在20分鐘前施打「全台第一針」，是否有較勁意味？侯友宜受訪時強調，什麼時間點，誰先打，其實都不重要，重要的是鼓勵大家一起來打AZ疫苗。

新北市板橋亞東醫院第一批施打獲得1900劑，由院長林芳郁帶頭施打，侯友宜今天也到訪醫院關心。

對於何時親自施打疫苗，侯友宜會後受訪時表示，目前國人對疫苗的信心顯然還是不足，光醫護人員只有24％願意施打，不到3成，願意施打的民眾是否比3成多，仍有疑慮，因此呼籲政府首長一定要站出來率先試打來安頓民心。

侯友宜表示，因為地方首長是第二批施打對象，今天沒施打是因為光給醫護的量劑都不足，所以先讓醫護人員施打，「如果疫苗足夠，我一定站出來打」，藉此鼓勵還沒施打疫苗的朋友加入這個行列。

▲亞東醫院院長林芳郁率先施打疫苗。

不過，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為了讓國人放心，一早7點40就赴台大醫院施打「全台第一針」，搶先施打是否隱含較勁意味？對此，侯友宜表示，因為醫院上班時間都很早，新北市的醫院約七點半、八點上班，對亞東醫院來說，八點是他們平常工作的時間點，因此特別來關心施打狀況，感謝願意帶頭施打的團隊們，「什麼時間點，誰先打，其實都不重要，重要的是鼓勵大家一起來打AZ疫苗。」