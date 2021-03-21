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掛「不想死減速慢行」標語遭檢舉　屏東里民：台北的管到這？

▲。（圖／翻攝自臉書／屏東市崇蘭里）

▲里長賴榮彬掛上了「不想死」標語，大幅減少了90%的車禍發生。（圖／翻攝自臉書／屏東市崇蘭里）

實習記者高琳景／綜合報導

不少十字路口都藏有死角，而政府通常都會使用警告標語來避免事故發生。位於屏東崇蘭里因路口車禍過多，里長賴榮彬為此掛上了「不想死的減速慢行」標語，然而卻被台北某市民舉發要求拆除，讓不少屏東居民反嗆，「台北的管到這？」引發熱議。

鄰近屏東縣政府的崇蘭里，在崇勇街與高原街路口因車禍過多，警告標語、標線和凸透鏡甚至閃燈等等，該用的全部都用了，幾乎每天還是有車禍發生。為此，賴榮彬特別掛上「前方路口經常車禍，不想死的減速慢行」的標語，成功減少了約90%的車禍發生。

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▲。（圖／翻攝自臉書／屏東市崇蘭里）

▲為減少車禍發生，賴榮彬掛上了「不想死」標語，卻遭台北市民檢舉。（圖／翻攝自臉書／屏東市崇蘭里）

然而，日前此標語竟遭到台北某市民檢舉，認為「文字不雅」應拆除。賴榮彬於17日，在臉書社團《屏東市崇蘭里》發文表示，「民主時代尊重大家，要拆除的+1，不拆除的-1」，讓崇蘭里里民自行決定是否拆除。

文章一出，立刻引發市民不滿，紛紛一面倒認為「不可拆除！支持懸掛，關台北人什麼事？」、「台北的管到這？」、「住海邊的人請迴避」、「我剛好住那裡！我們這的居民都沒講話了關台北人什麼事阿」、「我住在那裡都沒講話了，住那麼遠的會不會管太多」。

 
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