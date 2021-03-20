假日又要塞爆了！全台最美多良車站「祥龍壁畫」點睛揭幕

▲台東太麻里鄉多良火車站被譽為「如神隱少女場景般的海上車站」，吸引遊客前往一睹風采，為南迴最夯的打卡景點。（圖／太麻里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東太麻里鄉多良火車站被譽為「如神隱少女場景般的海上車站」，20日上午10點舉行彩繪壁畫揭幕儀式，由鄉長王重仁為壁畫中的金龍「點睛」賦予靈魂，彷彿神隱少女動畫裡的角色白龍，庇護在地的居民、族人及過路的遊客，也輝映王重仁鄉長的守護之心。

▲彩繪壁畫揭幕儀式由鄉長王重仁為壁畫中的金龍「點睛」。

彩繪計畫是由國立台東女中康毓庭老師提出「以藝術之名-傳愛行動實踐計畫」，並與太麻里鄉公所、多良村瀧部落討論在地生活、文化後，率領美術班團隊歷經1個星期彩繪而成，具有傳承部落文化之重要含意，更具車站周邊環境美化之效益。

▲鄉長王重仁哥致贈台東女中康毓庭老師感謝狀。

傳說有一條受傷的金色祥龍飛到當地查拉密部落上方，不小心掉落在水源之地，祥龍為了重回大海，便衝破池塘，造成部落的農耕地、小米田被淹沒，查拉密部落也因此向上遷徙，壁畫中的金龍由來即是根據此傳說繪製。此外，另有一說，即為從部落瞭望太平洋，因洋流屬性，彷彿真有一條龍盤踞在太平洋之中守護一方，故『查拉密部落』又稱『瀧部落』。

▲部落孩童以歌舞慶祝壁畫揭幕。

多良火車站為近年觀光旅遊聖地，公所為了推廣觀光發展，同時維護部落文化，不僅積極充實觀光設施，並加強環境清整及美化，更保障在地族人權益，與部落共同協商並推行觀光，達到雙贏局面。

從多良火車站遠眺太平洋，海天成一色，被譽為「最美的海上車站」，這幾年更是紅遍全台灣，吸引遊客前往一睹風采，為南迴最夯的打卡景點。

►腦公！你不可以賴帳喔