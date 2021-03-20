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桃園藻礁公投案　綠營議員郭蔡美英：比照核四觀音人自己公投

▲桃園藻礁公投案，綠營議員郭蔡美英認為應：比照核四觀音人自己公投。（圖／ET資料照）

▲桃園藻礁公投案，綠營議員郭蔡美英認為應：比照核四觀音人自己公投。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園藻礁公投引發全國關注，觀音籍議員郭蔡美英表示，環團提出藻礁公投案，她認為，藻礁公投應比照核四公投，由在地的觀音人自己公投。郭蔡美英是繼日前於市議會市長施政報告中，質詢鄭文燦市長有關藻礁公投、保育等議題時，提出上述建議，郭蔡並於 20日跑行程時，針對媒體詢問藻礁公投案，再次強烈表明其看法。

▲桃園藻礁公投案，綠營議員郭蔡美英認為應：比照核四觀音人自己公投。（圖／ET資料照）

▲桃園藻礁公投案，引發全國關注。（圖／ET資料照）

郭蔡議員表示，環團提出藻礁公投案，忽視觀音在地鄉親聲音，觀音人並不反對三接開發案；而且海洋大學將在觀音區桃園科技園區設置分校，環保科技園區育成中心也提供海大場地作為籌備處。另外，中央也將規劃設立10億元藻礁保育基金，市府目前積極爭取由桃園執行，持續守護藻礁。

郭蔡美英說，鄭市長對環境生態的重視，桃園及觀音區民眾都看得見，例如：市府站在保護藻礁優先的立場上，積極推動各種政策，包括率先全國成立「海岸管理工程處」，並針對桃園沿海四大生態亮點：許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，透過「野生動物保育法」、「濕地保育法」、「文化資產保存法」、「海岸管理法」等法律予以保護；市府也集結民間志工力量，設立17個海岸巡護隊、3個環保潛水隊、2個環保艦隊，一同守護桃園海岸線。

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