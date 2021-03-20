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雷達回波圖出現「非氣象回波」　軍事迷：共機疑對台進行電子作戰

▲共機運8電偵機。（資料照／國防部提供）

▲共機運8電偵機。（資料照／國防部提供）

政治中心／台北報導

中央氣象局長鄭明典18日從當天的一張雷達合成回波圖畫面，發現有一個綿延數十公里的「非氣象回波」。對此，長期追蹤共機動態的軍事迷臉書粉專「西南空域」20日發文質疑，該現象恐是共機對台進行電子干擾或電子作戰。

鄭明典18日晚間7時01分上傳一張截取自當日晚間6時40分的雷達合成回波圖，他在圖中以紅箭頭標示一個在澎湖以南、台南以西，且綿延數十公里的雷達回波，指稱「非氣象回波」。

鄭明典進一步指出，「降雨雷達無顯示的回波，在澎湖南方，這是非氣象回波，很明顯！這個非氣象回波的特殊點在於，它的源頭在海峽中線以西」。

▲▼鄭明典18日指出當天晚間的雷達合成回波圖出現「非氣象回波」。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典18日指出當天晚間的雷達合成回波圖出現「非氣象回波」。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

對此，「西南空域」20日表示，當天他們紀錄到在同一時間中，我國西南空域周邊有2架疑似共軍運8電戰機7A421E、FFFFF6（52015）訊號；此外，ADS-B（廣播式自動相關監視，一種飛機監視技術）訊號接收列表有明顯受到電子干擾，且列表中的飛機訊號幾乎全部解碼成同一架飛機。

「列表中有15架飛機，其中12架全部解碼成相同訊號N845FD。」該粉專表示，如果照鄭明典所說的訊號源來自海峽中線以西，「似乎就可以認定是這兩架電戰機對台灣進行電子干擾／作戰？這是電子干擾戰開打了嗎？值得關注」。

▼軍事迷粉專質疑該「非氣象回波」恐是共軍對台進行電子作戰。（圖／翻攝自Facebook／西南空域，點圖可放大）

▲▼軍事迷粉專質疑該「非氣象回波」恐是共軍對台進行電子作戰。（圖／翻攝自Facebook／西南空域

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