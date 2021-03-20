　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

▲▼趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康拒收中評委聘書，稱不能參選主席，擔任中評委就沒有意義。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中廣董座趙少康建議國民黨廢除中常會，國民黨主席江啟臣20日回應，過去這一年在黨務改革上，已經對中常會的人數、選舉辦法做了調整，在這屆選舉中即可見證改革效果。

年前宣布有意爭取國民黨黨魁的趙少康，以為擁有中評委資格即可參選，爭取到中評委身份後，才得知有一年條款，須由中常會開會討論是否取消，讓他參選。日前趙少康與高雄前市長韓國瑜在台北會面，韓告知，「中常會應該不會處理（取消一年條款）了」。因此，趙少康也拒收中評委聘書，指出中常會應該被取消。

趙少康19日直言，「中常會算什麼中常會？中常委能夠代表國民黨嗎？他們代表多少民意？但很多中常委不知道怎麼跑出來的，卻要由他們決定國民黨的參選規則。」

對此，江啟臣下午出席青年活動時受訪表示，黨的改革要持續進行，中常會對黨來說仍是最高決策單位，中常會的存在關乎於黨的持續運行，在組織結構上有其重要性。

江啟臣說，過去這一年在黨務改革上，已經對中常會的人數、選舉辦法做了調整。由去年全代會通過一章四法，在今年選舉就可見證，這樣的改變是否能更貼近民意。

▲國民黨主席江啟臣、總召林為洲遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／西濱重大車禍！預拌車撞小客車爆火球　1人慘成焦屍
快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來
快訊／福原愛媽媽「突現身機場」！悄回日本…江宏傑全家低調送機
27歲辣媽洗澡拍照PO婆家群組！放大「驚見肉色亮點」崩潰秒收
快訊／蘇貞昌、陳時中確定帶頭施打AZ疫苗！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

粉帽女逃票還上網討拍汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

緬懷牛隻對台灣貢獻　游錫堃：年輕子弟要有動物正義觀念

軍備局印刷所雇員爆偷接單私印教材　國防部：毋枉毋縱配合偵辦

國際消除種族歧視日前夕　陳菊：持續打造友善環境落實平等自由

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

粉帽女逃票還上網討拍汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

緬懷牛隻對台灣貢獻　游錫堃：年輕子弟要有動物正義觀念

軍備局印刷所雇員爆偷接單私印教材　國防部：毋枉毋縱配合偵辦

國際消除種族歧視日前夕　陳菊：持續打造友善環境落實平等自由

福原愛媽媽機場比出「叉叉」手勢　被問女兒婚變反應曝光

台61玩命路殺！聯結車幽靈式秒切內車道　後車急煞右偏遭追撞1死

快訊／西濱自小客遭預拌車撞「燒成火球」！駕駛慘成焦屍

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

豪華系叉燒拼盤！台北超狂排隊拉麵　老饕必點鮮嫩「真鯛沾麵」

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

《Sweet Home》高旻示酒局狂飲　未成年舊照外流⋯承認：那是我

快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

張鮭魚之夢改名烏龍　李來希憂孩子

趙守博新書解密台灣11位政要

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

AZ疫苗22日開打　蘇貞昌1條件允許就率先接種

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

331人改名鮭魚搶優惠　柯文哲直呼：社會奇蹟

柯文哲被問鮭魚之亂　笑回：社會奇蹟

王定宇爆同居美女發言人　立法院2會館備「個人套房」

面試獅子座O型不錄取　北市勞局：可重罰150萬

北市28隻鮭魚申請改名　更新戶口名簿衰到戶長

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面