趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了





▲趙少康拒收中評委聘書，稱不能參選主席，擔任中評委就沒有意義。（圖／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對中廣董座趙少康建議國民黨廢除中常會，國民黨主席江啟臣20日回應，過去這一年在黨務改革上，已經對中常會的人數、選舉辦法做了調整，在這屆選舉中即可見證改革效果。

年前宣布有意爭取國民黨黨魁的趙少康，以為擁有中評委資格即可參選，爭取到中評委身份後，才得知有一年條款，須由中常會開會討論是否取消，讓他參選。日前趙少康與高雄前市長韓國瑜在台北會面，韓告知，「中常會應該不會處理（取消一年條款）了」。因此，趙少康也拒收中評委聘書，指出中常會應該被取消。

趙少康19日直言，「中常會算什麼中常會？中常委能夠代表國民黨嗎？他們代表多少民意？但很多中常委不知道怎麼跑出來的，卻要由他們決定國民黨的參選規則。」

對此，江啟臣下午出席青年活動時受訪表示，黨的改革要持續進行，中常會對黨來說仍是最高決策單位，中常會的存在關乎於黨的持續運行，在組織結構上有其重要性。

江啟臣說，過去這一年在黨務改革上，已經對中常會的人數、選舉辦法做了調整。由去年全代會通過一章四法，在今年選舉就可見證，這樣的改變是否能更貼近民意。

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）