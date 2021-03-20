台灣第一女優「吳夢夢」拍SWAG收入大公開！　網友全傻眼

▲吳夢夢拍攝每部影片需花費5至8萬元成本。（圖／翻攝自IG）



記者崔子柔／綜合報導

吳夢夢先前在SWAG上傳多部作品後爆紅，也是台灣第一位進軍日本成人片大廠SOD（Soft On Demand）的女優，不過她近日就公開在SWAG時期的收益，而且至今「一分都沒拿到」，不少網友認為和想像中落差很大。

吳夢夢昨（19）日在IG上發文表示，「直面的說我現在就是swag黑粉，看到一次酸一次」，並附上相關對話截圖，內容提到她從去年（2020）5月到今年3月的收益，依據平台規定應該是92萬4939元，但她指出，「從離開到現在靠我影片賺的錢，我可是一分都沒拿到」。

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▲吳夢夢發文。（圖／翻攝自IG）



吳夢夢表示，她離開SWAG後，沒有拿到收益，對方也硬是不下架影片，還想用6萬元購入一部影片的版權，但她的拍攝成本還沒包含演出費就要5至8萬元，「成為黑粉不奇怪吧？」

文章發布後，PTT、Dcard等平台上不少網友對此表示，「整個團隊都她在養的，攝影、剪接、化妝、頭髮，全部都自己找人自己想企劃拍還要被你說『只是』躺在床上拍」、「有些寫真女星不用給人家X，甚至不用露三點，光寫真書2、3個月就淨賺百萬了」、「不是一分沒拿嗎？等於被別人白爽，然後平台爽賺」、「賣肉這樣一個月九萬很少」、「這樣拍10個月才92萬很少」、「蛤超少的欸，比當一個普通演員都少好嗎」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Dcard）