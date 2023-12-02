吳夢夢帶愛犬搭計程車挨告毀損　運將嫌掉毛索千元清潔費

記者黃翊婷／綜合報導

台灣AV女優吳夢夢昨日（1日）帶著愛犬搭乘計程車，事先已告知為中型犬、沒裝籠，沒想到車才開到一半，司機就嫌狗掉毛、流口水並索取1000元清潔費，她認為這是惡意勒索行為，於是拒絕給付，司機竟報警提告毀損，讓她超級傻眼，「算是人生新體驗，PO來讓大家笑笑。」

▲吳夢夢1日在臉書分享搭乘計程車挨告的經歷。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢monmon.tw，下同。）

吳夢夢在臉書文章中提到，1日和家人約好在高雄碰面，打開手機App叫車，選擇「中型犬／沒裝籠」，搭乘期間愛犬金寶有在後座走動，大約5至10分鐘之後，司機突然暴怒回頭要她低頭看看，座位上大概有5、6滴狗狗的口水，她立即表明自己有帶毛巾，下車前會幫忙擦乾淨，沒想到司機竟然回嗆「妳沒看到全是狗毛」，同時要求她立刻下車。

▲吳夢夢稱司機嫌狗掉毛、流口水，於是將她和狗趕下車。

吳夢夢說，司機將車停在路邊把她和狗趕下車，原本付完230元車資後打算叫另一台車，結果司機竟開口索要1000元清潔費，不給就要提告毀損及營業損失，她認為這是惡意勒索行為，於是拒絕給錢，司機便報警了，警察到場之後還繼續大聲嚷嚷，雖然警察曾試圖勸說退一步給清潔費，但她寧願選擇上法院開庭，最後就被載去警局做筆錄。

▲吳夢夢認為司機這是惡意勒索行為。

吳夢夢直言，後座只有自然掉下來的狗毛和6滴口水漬，並非噴了一堆口水或她刻意讓狗大量掉毛，狗也沒有在車上便溺，而且一開始就已經告知有沒裝籠的中型犬，因此認為司機的要求不合理，事後查詢判決書，發現該司機並非第一次向乘客索要清潔費而鬧上法院，過去還有傷害案件紀錄，幸好前來處理的警察非常友善，之後也有趕上已經安排好的行程，心情沒有被影響到，所以決定將這次的「人生新體驗」PO上網，期望以後遇到的都是友善司機。

▼吳夢夢在叫車App留下的評價。