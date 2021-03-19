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AZ疫苗22日開打　蘇貞昌1條件允許就率先接種

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中19日晚間召開記者會，宣布22日開打首批11萬6500劑AZ疫苗，而外界關注，行政院長蘇貞昌是否履行，若沒人敢打願意率先接種的承諾。對此，行政院發言人羅秉成指出，在專家會議同意後，蘇貞昌會率先施打AZ疫苗，至於施打時間則由指揮中心安排。

首批AZ疫苗昨日完成封緘檢驗後，今日首波已配送4.4萬劑至57家專責醫院。晚間，陳時中聽取專家會議後，召開記者會正式宣布22日開打AZ疫苗。

不過自歐洲傳出有人施打AZ疫苗後出現血栓案例，許多國家都喊卡接種計畫。在這種情勢下，蘇貞昌是否率先施打疫苗提升國人對疫苗的信心？羅秉成19日晚間表示，蘇貞昌已對外多次宣示「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚。而只要是進口的疫苗都會經過政府的檢驗，以確保其安全性。

羅秉成指出，蘇貞昌認為應該讓國人對於進口疫苗更有信心，因此表示願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估。「在專家會議同意後，蘇貞昌院長會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。」

對於施打AZ疫苗是否會引發血栓？歐洲藥品管理局（EMA）今天發布評估結論，認定AZ疫苗安全有效，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓關聯。

根據上述結論，中央流行疫情指揮中心遂建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。另外，因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。而接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

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