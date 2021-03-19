吃避孕藥、荷爾蒙治療者緩打！AZ疫苗血栓疑慮仍在　確定加註警語

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

經專家會議評估，AZ疫苗預防新冠肺炎感染與重症的臨床效益大於接種後不良反應風險，中央流行疫情指揮中心今（19）日晚間宣布疫苗訂於3月22日開打。專家認為現階段無明確科學證據顯示接種疫苗與血栓有直接的因果關係，但仍有疑慮待澄清，也因此，屬於引起血栓危險因子之服用避孕藥、接受荷爾蒙治療者，暫緩接種。

指揮官陳時中表示，稍早專家會議得到了共識，AZ新冠疫苗預防新冠肺炎疫苗感染及感染後重症的臨床效益，大於接種後發生不良反應風險，建議依研訂之實施對象逐序推動。故指揮中心宣布，疫苗訂於3月22日起開打。

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種 AstraZeneca COVID-19疫苗後，血栓事件發生率低於該地區無接種疫苗時期，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性。

不過，另一種非常罕見的瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下，無法完全排除疫苗有關，雖然通報數目不多，但個案數高於該地區沒有接種疫苗時的病例數，需要進一步分析。

因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

接種AZ疫苗相關警語會加註於同意書，告知血栓、DIC等發生率，相關潛在風險，雖然無明確科學證據，但如果接種這真的有相關症狀，要及早就醫。

指揮中心說明，首批AstraZeneca COVID-19疫苗共116,500劑已於2021年3月18日完成檢驗封緘，並於今日依地方政府調查之接種意願人數，先行配送部分劑量至57家接種點，同時訂於3月22日起，提供專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種。