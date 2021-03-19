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LIVE／首批AZ疫苗開打時間決定了！指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3/19）日為因應COVID-19疫情，晚間7點由陳時中指揮官說明疫苗接種及相關作為等事宜，提供直播。預期會中將說明新冠疫苗開打事宜。

首批AZ疫苗11.7萬劑已完成檢驗封緘，預計最快下週一可以開打；台大醫院、新光醫院、桃園醫院等上午都已經收到疫苗，而詳細施打時程等規劃，將於今日專家會議中討論，18日晚間臨時召開記者會，將由指揮官陳時中統一說明專家會議的討論結果。

▲▼台帛旅遊泡泡口罩。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心指揮官陳時中將出面說明疫苗施打時程。（圖／指揮中心提供）

疫苗目前陸續送抵57家醫療院所，台大醫院上午已收到1000人份疫苗，新光醫院600份，桃園醫院400人份。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（19）日公布，首波配送4萬4500劑到全國57家專責醫院接種點，中午之前56家已經送達，僅有連江（馬祖）因為天候因素可能無法在今日送抵。

我方於3月3日取得首批阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司自韓國輸入新冠疫苗，食藥署隨即展開檢驗封緘工作，衛福部長陳時中17日晚間宣布首批疫苗過關，總計116,500劑經審查與檢驗並核發封緘證明書，18日上午赴倉儲查訖封緘放行，也就是幫通過檢驗的疫苗貼上標籤，代表這批疫苗正式可以提供國內使用。

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