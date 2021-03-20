長輩都是社會的寶貝　里港警貼心走入校園宣導交通安全

▲里港警分局交通組派員到土庫國小為老師們宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局派員到轄區內國小向老師宣導交通安全常識，藉由老師灌輸學童交安觀念，回家向長輩宣導，避免事故發生，保障生命財產安全。

▲▼交安宣導。

里港警分局於3月17日下午派員到里港土庫國小校園，針對教師們進行交通安全宣導；交通組人員講授有關交通安全常識、常見的交通事故及防禦駕駛等內容，並透過案例影片及生動活潑的宣導方式，加深老師們印象。

交通組人員並分析以往交通事故中，肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」為最多，未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。

在交通壅塞時，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛。顯見駕駛人對於路權的觀念及用路習慣仍有待加強，里港分局未來將持續透過宣導及交通執法，以避免事故的發生。

里港警分局表示，3月轄內曾長輩死亡車禍，每一位長者都是社會的寶貝，也是家庭的生活中心，大家都不願意見到發生交通事故；對於高齡者除了陪伴外，還要強化他們的交安常識，希望藉由老師們的宣導，將正確的交通觀念讓學童們帶回家，除了讓交安觀念向小扎根，也可藉由小孫子的提醒，使爺爺奶奶們對用路安全有更深一層的認識，減少憾事發生。

里港警方並提醒民眾外出時穿著明亮衣物或配戴反光配件，以提高夜間及清晨外出時的自身辨識度；行人過馬路應走行人穿越道，不要邊走邊滑手機，且遵守行人號誌指示等行走，確保交通安全。

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