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「教父級珠寶大盜」陳清課花蓮落網　劫三重3千萬銀樓、偷2億沈香珠寶

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區重新路二段18日上午10點發生一起銀樓搶案，當時3名嫌犯闖入店內，持辣椒水攻擊並捆綁老闆，得手近500兩黃金、40顆鑽石及2顆翡翠後逃逸，市價總計約3000萬元。警方先後逮捕彭姓主嫌、接應同夥夏女，19日凌晨在花蓮逮捕搭乘自強號逃亡的「教父級珠寶大盜」陳清課，他也是去年10月新竹沈姓富商別墅強盜案唯一在逃的嫌犯，還攜帶2把改造手槍防身，所幸幹員不動聲色趁他出站時逮人，並無造成傷亡。

▲▼珠寶大盜陳清課遭通緝再次犯下三重銀樓3000萬搶案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲珠寶大盜陳清課遭通緝再次犯下三重銀樓3000萬搶案。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，當時3名嫌犯埋伏在銀樓門口，見老闆蕭男開門準備營業時強闖入內，3人先持辣椒水朝著蕭男猛噴，隨後拳打腳踢、毆打蕭腹部、背部及臉部，取出他身上內門鑰匙後，將其拉往廚房，並以咖啡色膠帶、電線綑綁，大肆搜刮行搶後才離去；後因蕭男不斷掙扎製造聲響，蕭妻發現異狀這才急忙協助脫困並報警處理。經清點，銀樓一共損失黃金400兩、翡翠2大塊、鑽石40多顆，粗估財損約2000多萬元。

警方調閱監視器後，鎖定嫌犯犯案用的一輛機車，並在中和區和平街查獲主嫌彭榮華，他向警方辯稱他只是接獲高嫌與綽號阿義之男子的指令，以新台幣5萬元代價到場取車，但警方一查發現他是1995到1999年間在北部犯下多起銀樓搶案的強盜集團首腦，警方他所陳述的只是脫罪之詞。

▼新北市三重銀樓遭搶約三千萬元金飾珠寶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北市三重銀樓遭搶。（圖／記者陳豐德翻攝）

搶案發生後，一名夏姓女子（50歲）協助接送陳清課南下高雄，但警方18晚間於高雄仁武查獲夏女，警方在她的住處起獲贓物黃金約150兩，價值900多萬的贓物，她供稱僅幫忙接送，不曉得其他事情，警方認為這只是集團故佈疑陣的手法，後來發現陳又在晚間9點搭乘台鐵從左營企圖逃亡到花蓮。

70歲的陳清課在花蓮火車站被逮時隨身包內被起出雙槍，、14發子彈，據了解新竹湖口沈姓富商的豪宅搶案也是他幹的，2020年5月與10月與2名同夥連續劫走價值上億的沉香與千萬的現金、珠寶，由於資歷深厚，可說是道上教父級的珠寶大盜，這次犯下三重銀樓搶案仍栽在警方手裡，目前警方專案小組仍持續追緝在逃共犯中。

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▼夏女住家查出900多萬元金飾。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼珠寶大盜陳清課遭通緝再次犯下三重銀樓3000萬搶案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼陳清課所持的雙槍，當時10發子彈已經上彈匣。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼珠寶大盜陳清課遭通緝再次犯下三重銀樓3000萬搶案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼陳清課剛出站就被逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼珠寶大盜陳清課遭通緝再次犯下三重銀樓3000萬搶案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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陳清課三重搶案銀樓珠寶

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