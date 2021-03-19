新北市刑大藏槍毒警政署未通報　徐國勇震怒：全案送地檢署偵查

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新北市警方日前追查網紅「館長」陳之漢槍擊案爆發案外案，竟然在新北市刑大天花板發現槍和毒品，內政部長徐國勇在第一時間未獲警政署通報大為震怒，隨即下令嚴格整頓警察風紀。對此，徐國勇19日表示，任何狀況都不應該有這些東西藏在天花板，全案已經送到地檢署全力偵查。

知情人士透露，新北市刑大7日下午將此案上報給警政署，警政署長陳家欽卻直到14日傍晚才傳訊息通報徐國勇。內政部18日上午召開例行輿情晨報時，徐國勇談到此事大為震怒，現場氣氛相當緊繃，當場要求各單位檢討通報機制，不准再有類似情形發生，後續更要求整頓警察風紀。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時詢問，館長的案件受到社會矚目，當時的證物掉了找不到，現在卻在市刑大的天花板找出槍跟毒品，是否意味新北市警方螺絲鬆了，甚至內神通外鬼。

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）



徐國勇表示，自己會很生氣的原因是，怎麼可能會有槍、毒品還有子彈藏在天花板上面，而且是在警察局的天花板，「這很離譜的事情，都沒有跟我陳報」，他也已經要求以後像這種事情，一定要逐層向上陳報，至少要讓部長知道，畢竟這麼重大的事情可能也還要跟行政院長蘇貞昌報告。

徐國勇說明，該懲處的都已經懲處，現在也已經查出來，這些槍毒的確是10年前的，因為信封袋上寫的就是10年前的地址，不過任何狀況都不應該有這些東西在天花板，「每一個狀況都是不對的，我想不出來哪個狀況可以讓你合法、合理、合情地藏在上面」。

徐國勇也說，內政部現在已經將全案送到地檢署全力偵查。

此外，台北市復興南路一段一家防疫旅館19日凌晨發生火警，警消獲報撲滅火勢，未有人員傷亡，共疏散47名房客，初步調查疑電器因素釀火災，台北市觀傳局表示，將協助房客入住其他防疫旅館。

林楚茵質詢時指出，有媒體捕捉到鏡頭，有些救災同仁過程中可能太心急而沒有戴口罩，但是防疫要做到滴水不漏，詢問這些人是否需要隔離。

對此，徐國勇表示，其實並不是他們沒有戴口罩，消防人員救災一定有戴面罩，義消則要戴口罩，因為就完災很累，就很習慣地把面罩拿下來，要呼吸新鮮空氣，他在第一時間已經指示消防署、警政署要求台北市政府消防局、警察局，對於全部救災的人進行自主健康管理。

徐國勇強調，只要有去參與救災的，或者在外圍的相關人員，都一樣要進行自主健康管理，身體有任何不適也要立即陳報，目前已經列冊在處理。

林楚茵也問，在自主健康管理的過程中，是否會影響到勤務人力。徐國勇則說，這部分已立即做勤務調整，他在今天早上也特別指示，包括所有消防人員必須做相關調控，都已經處理好了。

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