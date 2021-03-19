建築大師隈研吾、伊東豐雄　為各犬種設計的大師級狗窩

建築大師在世界各地為人打造建築，這回，他們也要為狗做出獨具創意風格的家。瘋設計在ARCHITECTURE FOR DOGS的大師們13種建築提案中，挑選8大設計與讀者分享。

Asif Kha X 黑毛狗

英國建築師 Asif Khan不僅設計「世界上最黑的建築」，就連為狗設計的建築「I SEE YOU !」，也是宛如黑洞一般闃黑。Asif Khan表示，該建築是專為黑毛狗設計，採用溫暖舒適的黑色羊毛氈，設計成介於地毯與矮桌之間、宛如火山一般的物體，與客廳家具能和諧放在一起。許多黑毛小狗伸帶白斑，當他們坐在宛如火山口的頂端時，即成為客廳的焦點。

MVRDV X 米格魯

荷蘭建築師事務所MVRDV，希望能為活潑好動的米格魯創造一個充滿挑戰的好玩環境，於是他們設計了一個看似簡約優雅，卻隱藏了互動玩具功能的趣味狗屋。圓弧曲線的建築在狗進入時會產生搖盪，給予狗好玩的體驗，而其隱密性也讓狗能在裡頭感到舒適安全。附在該建築上的繩索，能讓人輕鬆移動攜帶，要去哪玩都好。

妹島和世X比熊犬

日本建築師妹島和世的作品總是穿透而流動，而她為擁有白色捲毛的比熊犬設計的建築，更顯現了女性的溫柔與觀察。她以這種狗柔軟蓬鬆如白雲或棉花糖的樣子為靈感，與針織師合作，運用中密度纖維板、風箏線創造出擁有同樣舒適皮毛的扁球體空間。當比熊犬鑽入這個毛絨建築，並且斜躺下來，狗與建築合而為一時，即是設計師認為這棟建築已然完成的樣子。

圖文來源／ARCHITECTURE FOR DOGS

（完整文章請看瘋設計）

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