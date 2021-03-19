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社會 社會焦點 保障人權

他躲家中製作「相思湯」飄詭異惡臭　檢警搜索：此物澳洲很流行

▲▼ 嫌犯在屋內製毒被警方查獲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯躲在住家內製毒遭警方埋伏鎖定逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

南部打擊犯罪中心日前接獲檢舉情資，稱有不明男子在網路兜售第二級毒品「DMT」，經查二甲基色胺（DMT)是台灣列管的第二級毒品，作用與迷幻藥相似。經南打與南投縣政府刑警大隊共組專案小組，依據情資進行細部查證，歷經多日埋伏跟監，鎖定嫌犯身份及藏身處所，該處位於台中市區民宅內且現場不時飄出詭異臭味，嫌犯疑似在內製毒。警方歷經3個多月蒐證，動員多名警力，兵分三路執行搜索，現場查扣相思樹皮粉末、有機溶劑等證物，現場拘捕張嫌到案。

▲▼ 嫌犯在屋內製毒被警方查獲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯製作的毒品又稱為「死藤水」或者「相思湯」。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，二甲基色胺（DMT)這種成份存在多種植物中，藉由加熱、萃取等不同的手法可以將成分提煉取出，因此又稱為「死藤水」、「相思湯」，作用跟迷幻藥相似，只要人體攝取6到20毫克，只需要5到10分鐘就可以產生強烈迷幻效果，在澳洲當地，每公克市價元250澳幣，約新台幣5700元。

警方進一步表示，張嫌為了規避檢警查緝，使用不同的網路身分於線上購物網站分多次、向不同賣家購入製毒所需的相關化工原料與器材。經警詢後，11日將張嫌依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送地檢署偵辦。

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