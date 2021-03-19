2021 水庫乾涸見底的世界水資源日　環團：每年漏掉5座水庫水量非常可惜！

▲2021 水庫乾涸見底的世界水資源日，環團呼籲不做好「海綿城市」的「地下水補注計畫」，台灣除了缺水，也將潛藏地層下陷危機。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣年均雨量高達2550公釐，是豐水量國家，惟降水受時間空間限制，而去年迄今雨量不足，導致水庫全國水庫乾涸見底，農工民生等各項產業備受衝擊，環保團體指出，到底台灣的缺水原因為何？值得國人深思。

台南市環保聯盟理事長黃安調表示，水資源可分海水與淡水，淡水來自降雨、地表逕流與地下水；而水庫水源則大都來自降雨，部分來自綠色水庫的地表逕流。惟去年迄今，降雨量僅及常態之7成，導致水庫潴留不足，成為水情嚴峻之主因。

黃安調理事長強調，坡地完整植被良好的一公頃闊葉林，可以貯水500～2000噸，500公頃的則可貯水100萬噸，相當於一座小型水庫，但許多山區瀑布為何已經斷流？而水利署的治水政策，偏重於流域綜合治理、逕流分攤、出流管制，一旦大雨，即迅速將內水排向外水，而海綿城市的政策，以增加地下水補注之構思，如今安在？其次，淨水管末漏水率依然高達20％，幾乎每年漏掉5座烏山頭水庫的容量，非常可惜。

黃安調認為，各級污水處理廠的中水，經三級處理後即可供應產業之用，但目前僅安平及永康污水廠規劃三級處理，每日可供15萬噸，其他處理廠尚未規劃；而國人的用水習慣與分級計價水費，則有教育與檢討空間。

台南市水資源保育聯盟理事洪嘉模表示：降雨來自水循環系統，過度的開發 破壞綠色植被，熱島效應將使水循環功能降低，減少地表逕流量與蒸散功能；而地下水的取用，自1982年的41億5千2百萬噸，已超過補注量的40億萬噸，至1991年抽取量更高達71億3千萬噸，而補注量僅為40億萬噸…，若不做好「海綿城市」的「地下水補注計畫」，台灣除了缺水，也將潛藏地層下陷危機；除此，水庫的清淤與排沙，以增加庫容，則需積極進行。洪嘉模隨後補充指出，農業是生態產業，農業用水除了植物根系吸收，多數則入滲成為地下水源，農業用水的水循環功能，不應被污名化。

台灣水資源保育聯盟理事吳美香指出，農業用水量佔原水70％，但農業是生態產業，又有減碳降溫效果；而且農業用水除了植物根系吸收，多數則入滲成為地下水源，具有良好的水循環功能，而且依照水利法第18規定，水權之排序為民生＆公共給水、農業用水、水力用水、工業用水、航運，故農業用水不能被污名化。

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