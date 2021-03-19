媳婦生女兒！阿北氣罵「是賠錢貨」　她神回秒堵嘴：臉紅躲回家

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然時代已經改變，但不少家庭仍存在重男輕女的觀念，一名女網友發文表示，老妹聽到鄰居老伯抱怨媳婦，說生女孩是賠錢貨，聞言她忍無可忍，當下就反嗆回去，讓對方啞口無言，紅著臉迅速離開。

女網友昨在「爆廢公社二館」分享對話截圖，當時老妹聽到老伯吐槽，說自己的媳婦生女孩很糟糕，甚至把「賠錢貨」掛嘴上，於是她立刻回嘴，「阿伯...所以你媽也是賠錢貨囉？你爸娶了個賠錢貨耶。」

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一席話瞬間讓老伯下不了台，像是噎到一樣，看了看左右的朋友，整個臉脹紅，沒過幾秒他就找藉口，說要回家吃晚餐，然後迅速離開。好笑的是，旁邊鄰居還補槍，「你娶的那個賠錢貨沒那麼早煮啦！」

▲鄰居神助攻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，原po不禁笑說，「雖然老妹這樣噹阿北太直白，但還是忍不住給了她N個讚，說女生糟糕的才糟糕啦！還有...我們也給補槍的鄰居100個讚。」

po文狂吸萬讚，網友也紛紛回應，「舒服又療癒」、「鄰居神助攻」、「鄰居完勝」、「沒有女人，一堆男人干屁股是要生屎嗎」、「鄰居應該之前就不爽那個阿北我猜，妳給了他開口助攻的勇氣」、「現在搶著生女兒的一堆好嗎？我女兒出生以後，我兒子逐漸失去存在感」、「現在女孩多值錢啊！老阿伯可能不懂，想生還生不到呢」、「阿伯傻傻的...這年頭大家都搶著生女兒好嗎」。

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