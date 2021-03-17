前空姐「自導自演施暴片」曝！狂甩婆婆巴掌+猛踹再吼：我要妳的命

▲▼台中驚世惡媳前空姐自導自演。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名李姓前空姐在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，雙方各執一詞，前空姐11日更拿汽油潑先生，夫妻倆均受到燒燙傷，目前尚未脫離險境。稍早男方親友再曝光一段由前空姐夫所錄製的影片，直指空姐「自導自演」。

男方親友指出，由於前空姐先前曾因對婆婆家暴遭提告，事發當天女方到婆婆家要求撤告，並且要求婆婆將老公保單的受益人更改成女方，但是婆婆堅持不撤，前空姐頓時氣炸，拿出自己帶來的剪刀，將家中所有電器電線剪斷，並且破壞觸目可及的物品。

透過影片可見，前空姐指控丈夫出手毆打她，還使用皮帶勒頸，所以她也要這樣打婆婆，期間不僅狂甩婆婆巴掌，甚至還出腳狂踹，期間不斷在家中搞破壞，掃落廚房、客廳的物品，不僅無視婆婆哀求「這是全家福」、「不要這樣子啦」，還反問對方「妳很害怕嗎？」，逼婆婆坐下，婆婆一站起身便遭猛踹腿部。

老公見狀出言制止「不要這樣」，但前空姐仍執意將物品掃落，還嗆聲「我要等警察來」、「我要妳(婆婆)的命」，最後見婆婆被嚇到情緒崩潰大哭，她一見竟也大哭起來，將灑落地面的辣椒油、蛋液等物抹在自己身上，瘋狂哭吼，「我婆婆虐待我、丟我東西」。

前空姐最後見消防到場，不斷尖叫哭吼，指控是婆婆出手，甚至一度使用碎玻璃自殘、磕頭喊「拜託不要殺我」，畫面相當駭人。