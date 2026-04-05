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新竹怪男持刀闖大學校園！瞪眼盯路人...背後揮砍嚇壞眾人判4月

▲▼刀示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXBAY）

▲新竹金男持刀進入某大學校園，被以恐嚇公眾罪處4月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫PIXBAY）

記者葉品辰／新竹報導

新竹市一名金姓男子前(2024)年12月持水果刀闖入某大學校園，在校內外對往來民眾亮刀、瞪視，甚至朝路人背後作勢揮砍，行徑引發恐慌。警方接獲報案後到場將他逮捕，並在校內草叢查扣水果刀。新竹地方法院審理後，依恐嚇公眾罪判處金男有期徒刑4月，得易科罰金，並沒收水果刀。

判決指出，金男明知新竹市某大學為公眾場所，平時有許多師生及民眾往來，仍於2024年12月19日下午3時29分許攜帶1把水果刀步行進入校園。金男先在校園對面人行道向林姓男子出示水果刀，隨後進入校園內，多次停下腳步瞪視來往行人，行徑怪異。

法院查出，期間有一名身分不詳的路人從金男左側超越時，他竟持刀朝對方背後作勢揮砍。之後金男又走到校園圓環中央駐足，瞪眼環顧周遭往來行人與車輛，以加害生命、身體的方式恐嚇公眾，造成公共安全疑慮。警方獲報趕到現場將他查獲，並在校內草叢中起出水果刀1把。

新竹地院審理認為，金男以可能危害生命、身體的方式恐嚇公眾，已對公共安全造成威脅，行為應予譴責。不過考量他犯後坦承犯行，態度尚可，且自陳家庭經濟狀況為小康、學歷為高職畢業等情狀，最終依刑法恐嚇公眾罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。

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