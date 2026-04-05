　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道上午2路段將壅塞　國5午後實施高乘載管制

▲▼國道疏運。（圖／高公局提供）

▲國道路況。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期第3日，高速公路局表示，目前國道路況大致正常，上午重點壅塞路段為國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭-坪林等路段，下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。

高公局表示，昨天國道全日交通量為98.6百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨天下午路況除國1北向埔鹽系統至彰化系統因翻車事故壅塞，並於晚間7時紓解外，其餘路段大致順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，今天凌晨0至5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日1.2倍；預估今天交通量為120百萬車公里。目前國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里。

高公局指出，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1北向圓山-大華系統；國5北向宜蘭-坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局也提醒，今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，南部地區有局部大雨發生的機率，駕駛人雨天行車務必減速慢行，並開亮頭燈以維持視線，同時保持較長的行車安全距離。

▲▼國道疏運。（圖／高公局提供）

▲國道疏導措施。（圖／高公局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

2銀行JCB信用卡支援Google Pay　綁定刷卡祭10％回饋

陳宇宏越來越有大將之風　黃子鵬說幸運同隊讚他「未來大投手」

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她慟：生活已崩塌

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

國5北向紫爆「時速僅18公里」　下午14處易塞路段一次看

國5北向紫爆「時速僅18公里」　下午14處易塞路段一次看

今天是清明連假第3天，截至中午12時國5北向宜蘭-頭城路段已出現紫爆，時速僅18公里。高速公路局表示，今天上午共有3起事故影響整體車流，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等14處。

連假第3天「國道14地雷路段」　國5北上連塞15小時

連假第3天「國道14地雷路段」　國5北上連塞15小時

明北返車潮爆發「國道14塞點一次看」　國5恐龜速15小時　

明北返車潮爆發「國道14塞點一次看」　國5恐龜速15小時　

國道3追撞車禍釀回堵　下午還有車潮「5路段易塞」

國道3追撞車禍釀回堵　下午還有車潮「5路段易塞」

連假次日「國道局部路段」車多壅塞　上午防8處地雷

連假次日「國道局部路段」車多壅塞　上午防8處地雷

關鍵字：

國道車潮

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面