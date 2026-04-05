國道上午2路段將壅塞　國5午後實施高乘載管制

▲國道路況。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期第3日，高速公路局表示，目前國道路況大致正常，上午重點壅塞路段為國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭-坪林等路段，下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。

高公局表示，昨天國道全日交通量為98.6百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨天下午路況除國1北向埔鹽系統至彰化系統因翻車事故壅塞，並於晚間7時紓解外，其餘路段大致順暢。

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高公局表示，今天凌晨0至5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日1.2倍；預估今天交通量為120百萬車公里。目前國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里。

高公局指出，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1北向圓山-大華系統；國5北向宜蘭-坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局也提醒，今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，南部地區有局部大雨發生的機率，駕駛人雨天行車務必減速慢行，並開亮頭燈以維持視線，同時保持較長的行車安全距離。

▲國道疏導措施。（圖／高公局提供）