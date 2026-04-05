大學「農業專班」4年爽領40萬　東海首招加碼：住宿也免費

▲東海大學農業公費專班今年首度招生，考生不僅可獲得政府學雜費與生活費補助，校方還免住宿費。（圖／東海大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大學現進入招生季，而國內公費生除教師與醫師外，農業部也有農業公費專班，7所公私立大學共招生285人，4年可領至少約40萬元公費。東海大學公費專班今年首度招生，還加碼免住宿費，並輔導學生考取農用無人機、大型農機等專業證照，強調只要努力，成為百萬年薪的綠領新貴不是夢。

過去提到公費生，一般民眾大多聯想到教師與醫師，為因應台灣從農人口老化嚴重問題，並加速農業新生代人才培育，農業部從104學年試辦「大專校院農業公費專班」，106學年正式開辦，目前共有嘉義大學、屏東科技大學、宜蘭大學、台東專科學校、高雄科技大學、暨南國際大學6所公立大學參與，115學年東海大學更首度參與招生。

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農業部表示，上述7所大學專攻領域不同，像是嘉義大學為農場管理，宜蘭大學主攻智慧休閒農業，台東專科學校以園藝暨景觀為主，東海大學則是精緻農業。而專班公費生可領公費年限為4年，前3年每年補助學雜費與生活費11.5萬元，第4年僅補助學雜費最高5萬元，等於可領近40萬元。

東海大學農業公費專班主任劉程煒表示，農業專班今年首度招生30人，對象是所有高中職學生，和其他6所公立大學一樣，錄取後免學雜費和生活費，但東海還提供住宿免費，若以每學期住宿費1.5萬元計算，等於大學4年共可為學生省下近50萬元支出。

▲▼東海大學農業公費專班今年首度招生，系上會輔導學生考取農用無人機、大型農機等專業證照。（圖／東海大學提供）

劉程煒指出，面對農業人口逐漸高齡化與外移，外籍移工大量入侵並掌控農產業，唯有透過導入高端栽培技術、創造友善從農環境，才有辦法吸引年青人投入農業生產，而機械化、自動化與智慧化則是彌補季節性人力缺口的關鍵。

劉程煒進一步說明，農業專班除了在校上課3年，重點以智慧農業、有機農業為主，系上還會輔導學生考取農用無人機、大型農機等專業證照，第四年實習課程，則有國內外超過百家的企業可選擇，讓學生畢業即就業。而在畢業後投入符合從農資格，農業部每月補助從農經營準備金1.5萬到3萬元，最高補助二年，還有購買機具也有補助，最高有200萬的免利息貸款。

▲東海大學表示，就讀農業公費專班，考生念4年約可省下近50萬元。（圖／東海大學提供）