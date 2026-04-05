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26歲「開曳引機」年賺逾70萬！農業公費生揭優勢：不比吹冷氣的差

▲▼林尚澤主業是開曳引機，他坦言工作不輕鬆。（圖／何秉岳提供）

▲林尚澤（圖左）表示，開曳引機工作雖不輕鬆，但可幫忙與陪伴務農父母，收入也不差。（圖／何秉岳提供）

記者許敏溶／台北報導

外界刻板印象總認為從農收入偏低。從農業公費專班畢業3年、現在雲林務農的林尚澤，主業是開曳引機，他坦言工作不輕鬆，旺季時每天工時逾10小時，但年收入超過70萬，不會比在超商或其他吹冷氣的工作差，且可幫忙與陪伴務農父母，也省下住宿費等開支，這是到外地工作沒有的好處。

現年26歲的林尚澤，因為父母親也是農夫，主要種植玉米筍、南瓜，在雲林麥寮高中畢業後，前往明道大學農業公費班就讀。林尚澤坦言，會唸專班主因是免學雜費與住宿費，可以減輕家裡負擔，加上父母也支持，且對未來自己務農也有幫助，並順利完成學業，而且在校時就學會開曳引機，課餘還去打工賺生活費，還沒畢業就有存款。

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林尚澤表示，在校時學習溫網室種植、蔬菜、花卉、果樹、農業機械等相關農業知識，並以開曳引機為主業，原因是農村人力少，播種前與收成完後土地都需要曳引機進行翻土，且曳引機動輒數百萬元，不是每個人都買得起，所以利用農業部「青年從農創業貸款」提供優惠購買曳引機。

▲▼林尚澤主業是開曳引機，他坦言工作不輕鬆。（圖／何秉岳提供）

▲林尚澤主業是開曳引機，他坦言工作不輕鬆，旺季時每天工時超過10小時。（圖／何秉岳提供）

不過，林尚澤也坦言，開曳引機並不輕鬆，要忍受高溫日曬等氣候挑戰，而且工時不短，每年12月底到4月及暑假期間是旺季時，忙得時候幾乎工作一整天，從清晨五點多做到晚上七、八點，每天平均工時超過10小時，但收入也不低，光是開曳引機的年收入超過70萬，比那些在冷氣房工作的人還高。

事實上，類似林尚澤這樣案例不少。東海大學農業公費專班助理教授何秉岳表示，兩位從明道大學農業專班畢業的學生，在學時就開始學習操作小型曳引機，並利用課餘打工，因為農村人力不足，一個月甚至可賺上7萬以上，若需要投資買農業機械，政府還有補助。

▲▼林尚澤主業是開曳引機，他坦言工作不輕鬆。（圖／何秉岳提供）

▲何秉岳表示，專班學生在學時就可學小型曳引機，課餘打工，一個月最高可賺7萬以上。（圖／何秉岳提供）

而根據農業部統計，從104學年度試辦農業公費專班，到114學年度為止，累計培育招收1866人，持續從農的人數高達1032人，占比達55%。農業部表示，專班學生畢業後，主要返家投入自營從農，或至相關農業企業機構就業，包括合作社，雖然公費專班畢業生尚無獲得神農獎或模範農民，但相信未來會在農產業上發光發熱。

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