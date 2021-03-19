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不甩居檢規定！空服員情侶「手機丟家裡」偷外出　華航怒了恐解僱

▲▼華航,華航空服員,華航空姐。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航2名空服員違反居家檢疫規定。（圖非當事人／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

又有機組員違反居家檢疫規定！中華航空2名空服員在居家檢疫期間，竟刻意將手機留在家中，兩人逕自開車外出，不巧被警方攔查才發現兩人偷偷外出，目前兩人均已被送往集中檢疫所。對此，華航表示，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱。

華航2名空服員為一對情侶，2月底執勤紐約航班返台，竟在居家檢疫期間，將手機留在家中，兩人偷偷開車外出，不巧因在路上交通違規，被警察攔查後才發現兩人都是居家檢疫者，因此通報相關單位，目前兩人都已被送往集中檢疫所。

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華航表示，針對這起個案，經查兩位機組員確實於二月底執行勤務後，違反居家檢疫規定外出，華航已主動提報主管機關，依中央疫情指揮中心之規定辦理，並按公司獎懲規定處分。

華航重申，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航表示，針對違規的機組員最重將處以解僱處分。（圖／華航提供）

交通部民航局官網指出，自110年3月12日凌晨00：00起，長程航班（入境第三級流行地區）機組員返國後得轉至「低風險」管理模式，需進行居家檢疫5日+採檢陰性+加強自主健康管理9日。

航空公司若發現機組員返臺後違反居家檢疫、加強版自主健康管理或一般自主健康管理規定，應立即通報民航局，並將相關事證及調查報告提供民航局衡酌裁處。

倘由警政單位查獲機組員違反居家檢疫規定(含擅離檢疫地點)者，由地方警政單位提具相關違規事證，送地方政府衛生局協助轉送民航局進行裁處。對於擅離檢疫地點者，警政單位及地方政府衛生局另按衛生福利部修訂發布之相關程序，協助民航局辦理擅離者送集中檢疫場所檢疫至14天事宜。

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